新冠疫情高峰期 上週12.6萬人次求診

▲疾管署副署長曾淑慧說明WHO對於今年秋冬新冠疫苗株選定建議。 （疾管署提供）

記者林惠琴／台北報導

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

上週新冠門急診12.6萬人次，較前1週上升3%，衛福部疾管署預估本週入高峰，或是上週已是高峰。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨也開會討論秋冬新冠疫苗株選定事宜，預計今日對外說明結果。

疾管署：本週前2天 就醫量略降

疾管署副署長曾淑慧表示，上週新冠本土併發症新增987例，較前1週上升6%，與之前單週增幅90%、30%、14%相比，已呈趨緩，新冠死亡新增99例也較前1週上升。之前曾預估疫情可能本週進入高峰，但本週前2天就醫量較上週同期略降，也不排除上週已是高峰，持續觀察中。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新增併發症年齡最小的是北部6個月大女嬰，有早產病史，未接種新冠疫苗，出現發燒、咳嗽、流鼻水後2天呼吸困難、食慾與活動力下降，送急診發現已併發肺炎，住院治療中。

近4週本土檢出變異株以JN.1占38%最高，但呈現下降；KP.2占23%、LB.1占18%、KP.3占14%則上升，皆具免疫逃脫性，傳播力較佳等特性，但疾病嚴重度未增加。

新版新冠、流感疫苗 預計10月起開打

世界衛生組織（WHO）今年4月公告2024至2025年建議新冠疫苗抗原為變異株JN.1，但美國食品暨藥物管理局（FDA）日前建議更新為KP.2。WHO近日召開專家會議，認為上升中的KP.2、KP.3、LB.1等均為JN.1衍生株，僅特定位點出現差異，新版JN.1或KP.2疫苗均可提供有效保護力，維持JN.1建議。

疾管署預計10月1日新版新冠疫苗與流感疫苗同步開打，但至今未選定疫苗株，據悉若選擇JN.1可望如期開打，改成KP.2則可能延後。曾淑慧表示，ACIP專家昨開會討論病毒特性與演化情況，以及疫苗安全性、有效性，再提出秋冬疫苗株建議。

另上週類流感門急診達10.5萬人次，仍較前1週略增2.2%，並新增56例流感重症、21例死亡，最小死亡個案為南部10多歲女學生，無潛在疾病，未接種流感疫苗，在家暈倒送急診發現流感併發肺炎、心肌炎及多重器官衰竭，住院1個月不幸過世。

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