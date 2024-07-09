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長期服用避孕藥 20歲女子靜脈血栓

2024/07/09 05:30

▲1名20歲女子因為長期服用避孕藥，竟然發現靜脈血栓（箭頭處）。（台北慈濟醫院提供）

陳奕劭／新北報導

20歲張小姐因肚子痛、噁心、嘔吐到急診室就醫，經電腦斷層檢查發現，上腸繫膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等3條血管出現血栓，醫師得知張小姐長期服用避孕藥，家人也有血栓病史。經施打抗凝血藥物治療，並以微創方式進行溶栓手術，免除腸子缺血、壞死甚至腹膜炎的風險。

張小姐得到靜脈血栓，醫療團隊考量她年紀較輕、出血風險低、有家族病史、尚有腹痛症狀等因素，為了避免血栓未清除乾淨，未來長出側枝循環，恐造成食道靜脈曲張等後遺症，於是選擇溶栓手術。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文表示，張小姐栓塞的3條靜脈沒有相通周邊靜脈，若將導管直達肝門靜脈，可能有出血風險，因此將導管沿著腿部動脈送達腹主動脈，最後進入上腸繫膜動脈，將藥打入後，藉由血液回流動脈的方式間接給藥，經連續給藥24小時後，已溶解部分血栓、改善不適症狀，出院後，以口服抗凝血藥治療，並定期追蹤。

有高風險家族史者 使用避孕藥應諮詢醫師

楊凱文表示，任何位置皆可能形成血栓，危險因子包含：遺傳性凝血異常、癌症、手術或長期臥床等，由於避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，相較正常人約增加4倍的血栓風險，若病人有家族史，更提高血栓機率。

由於靜脈栓塞不罕見，楊凱文建議，保持均衡飲食、適度運動、戒菸，積極管理和控制糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病，定期檢查和回診；有血栓家族史或其他高風險因素者，以及女性服用避孕藥前，應諮詢醫師評估風險。

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