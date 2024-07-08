膝內側痛合併O型腿 截骨矯正免換人工關節

▲圖4：術後下肢重心線矯正至膝蓋中心。 （照片提供／翁浚睿）

文／翁浚睿

▲圖1：X光顯示內側關節間隙（箭頭處）較外側狹窄。（照片提供／翁浚睿）

58歲王先生從學生時代以來，一直就是運動健將，從年輕時打籃球和網球，到現在慢跑和打高爾夫球。然而隨著年紀增長，筆直的左腳好像慢慢變成大家說的「O型腿」；原本可以輕輕鬆鬆每天慢跑5000公尺，現在卻是跑1000公尺，膝蓋內側就開始痠痛。

▲圖3：截骨矯正術後X光，箭頭處為截骨處，圖中可見鈦合金骨板骨釘。。（照片提供／翁浚睿）

因為膝蓋內側疼痛的情形日益嚴重，王先生來到醫院就醫，經X光檢查發現膝蓋內側關節腔明顯較外側狹窄（圖1），顯示已經有退化軟骨磨損的情形。下半身的X光則發現左腳明顯有O型腿的情況（圖2）。

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▲圖2：左腳O型腿且重心線偏內，使膝蓋內側壓力加劇。 （照片提供／翁浚睿）

考量到年紀和軟骨退化還沒有到第4期最嚴重的狀況，王先生在醫師建議下，接受了截骨矯正手術（圖3、4），經過幾個月努力的復健後，疼痛慢慢改善，又回到運動場上。

依年紀、退化程度決定手術方式

退化性膝關節炎是門診非常常見的疾病，但是隨著不同的嚴重度和不同的年紀，會有不同的建議手術方式。

●一般年紀小於60歲且退化程度還沒到最嚴重的病人，會建議盡量以非人工關節置換的手術方式，如關節鏡微創對軟骨磨損處進行鑽洞，使骨髓細胞流出刺激軟骨再生，或是如王先生一樣，進行截骨矯正手術。

●若是年紀大於60歲或是軟骨已完全磨損，則會建議半人工關節或是全人工關節置換手術。

●若是年紀相對較輕且軟骨還沒有完全磨損，並且合併有O型腿，可以考慮截骨矯正手術，也就是藉由手術方式，把O型腿矯正成直的，並且打上骨板骨釘固定，將下半身的重心由膝蓋內側移到膝蓋中心甚至是外側，以達到減輕疼痛並保留原本的膝蓋、不用換成人工關節。

根據病患的年紀和退化程度，甚至是生活工作型態和運動強度，每個病人都應該要有客製化的治療方式。手術方式不會只有唯一，大家如果有類似疾病，應該要和醫師詳細討論，才能達到最好的術後滿意度。

（作者為鳳山醫院及高雄長庚醫院骨科部主治醫師）

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