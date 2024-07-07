膀胱膨出合併解尿困難 光修補手術恐不夠

▲胱膨出者常有解尿困難的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／謝卿宏

有一位71歲婦女因為兩個多月來一直有解尿困難，生活品質非常差，所以來求診；主訴10幾年前，曾因子宮脫垂做陰道切除子宮手術，內診發現她的膀胱已經掉到陰道口外了，初步診斷為膀胱膨出合併解尿困難。

膀胱膨出是一種相當常見的婦科疾病，大都發生在曾經有陰道生產的中高齡婦女，患者會有陰道下墜的感覺，或有漏尿、頻尿或解尿困難等症狀。這是支撐膀胱的筋膜斷裂導致膀胱向後、向下、向陰道口凸出而形成的「疝氣」，會使尿道因而扭曲、尿道管腔變小，導致解尿困難。患者想要把尿解出時，就會腹部用力，導致尿道更加扭曲，解尿困難就會更嚴重。

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一般來說，中年後的女性都會有各種不同程度的膀胱膨出，如果沒有特別症狀或困擾，大都不需治療，但若有解尿困難、尿失禁或合併其他骨盆腔鬆弛的情形，則可能需要手術才能痊癒；尤其是合併子宮脫垂時，常會惡化尿道的扭曲，導致解尿困難更嚴重。

對於沒有合併尿失禁或是其他骨盆腔器官鬆弛的病人，「陰道前壁修補術」是治療膀胱膨出的最常用手術，但此方法只適用於這類患者中的「中間型」膀胱膨出，而對於陰道側壁缺損的膀胱膨出，則必須施行「陰道側壁修補術」才能成功。因為若對側壁缺損者施行「陰道前壁修補術」，會將已經受傷的陰道兩側壁向陰道中央拉緊，而使陰道側壁缺損和膀胱膨出更厲害。

須同時做相關鬆弛器官重建手術

病人如果同時合併尿失禁或其他骨盆腔鬆弛，則在做膀胱膨出的修補手術時，也一定要同時做相關鬆弛器官的重建手術，否則膀胱膨出就容易復發，尤其是有子宮脫垂，就要同時施行子宮懸吊手術，把所有問題在一次手術解決。

這個病人術前餘尿600c.c.，由於同時有其他骨盆腔器官鬆弛和尿失禁，故做經陰道骨盆腔重建手術和尿失禁手術後，病人的解尿困難也痊癒了。

（作者為台中茂盛醫院泌尿婦科主任）

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