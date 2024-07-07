改良式神經阻斷手術 終結洗腎瘻管問題

▲左手前臂的洗腎廔管出口處嚴重狹窄（黃色部位），因此，手術重接瘻管，建立了新的血流方向（紅色部位）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

洗腎瘻管對於末期腎病患者而言，不僅是一條生命線，更是維持日常生活品質的關鍵。這種專為透析治療而設計的管線，當運作順暢時，能夠有效地支持患者的生理需求。然而，一旦出現阻塞、靜脈壓力過高或血流量不足等問題，不僅會影響治療效果，更會嚴重影響患者的生活品質。

面對這一挑戰，臨床治療不斷創新，發展出了瘻管氣球擴張手術，這是一項通過擴張血管狹窄部位來恢復血流的微創手術。這項技術不僅能有效地解決病灶問題，讓血液順利流通，更重要的是，它維持了瘻管的正常功能，保障了患者的透析治療。

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傳統的局部麻醉在這類手術中可能會帶來嚴重的疼痛，增加患者對手術的恐懼，影響手術進行。為此，我們醫院引入改良式神經阻斷手術技術，這種方式可以使患者的手臂完全無痛但還可以維持部分運動功能，從而使手術過程更加順利，大幅降低了患者的不適感和恐懼。

對於無法僅靠微創手術恢復血管通暢的病例，也能夠直接轉換成血管重建手術。這意味著，即使在瘻管擴張手術未達預期效果的情況下，我們也能通過開放式手術重建血管，確保患者的透析治療不受中斷。這種轉換避免了患者需要在頸部或大腿插入臨時洗腎管，並且能在一次手術中解決問題，讓患者無需再次手術即可繼續透析治療。

洗腎患者通常每週需進行3次透析，任何瘻管的阻塞或失能都可能迫使患者在身體其他部位放置洗腎管，以維持正常的透析進程。未能按時透析會導致體內水分過多，引起呼吸困難、全身水腫，以及毒素和電解質失衡，這些都是潛在的致命風險。因此，一旦發現微創瘻管擴張手術已不足以應對，患者應及時接受瘻管重建手術，以避免面臨無法正常進行透析的風險。

這種改良式的麻醉技術不僅提高了洗腎病患者處理瘻管問題的品質，更重要的是，它為患者提供了更安全、順利且人性化的手術，從而顯著改善了患者的生活品質。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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