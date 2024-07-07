泡泡尿又水腫 延誤治療恐終身洗腎

▲病理組織檢查顯示，腎絲球中有大量新月體形成。（照片提供／謝堯棚）

文／謝堯棚

陳先生64歲時，因為連續2週食慾下降，小便次數及小便量變少、顏色變深，所以到醫院就醫。身體檢查發現呼吸偏快、臉色蒼白，雙下肢及臉部有輕微水腫，抽血檢驗腎功能指標肌酐酸為7.4mg/dL，血色素只有9.1g/dL；尿液分析顯示有血尿及蛋白尿。後續經檢驗發現病人的抗中性粒細胞胞漿抗體陽性，腎臟切片病理組織檢查可見到腎絲球中有大量新月體形成（如圖）。

腎絲球有大量新月體形成 快治療

快速進展性腎絲球腎炎的形態學特徵是廣泛的新月體形成，臨床特徵是大多數未經治療的患者在數週至數月內進展為終末期腎病，需要終身洗腎。陳先生後來住院接受血液透析、血漿置換術移除致病的自體抗體及免疫複合物，並採用脈衝高劑量的類固醇治療快速抑制自體抗體的生成及化療。出院後在門診進行規則追蹤，已經超過3年了，他的腎功能還是維持在1.8mg/dL。

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數週至數月內恐進展為終末期腎病

腎臟就像精密的血液過濾器，主要功能是淨化血液和產生尿液，然後經由輸尿管、膀胱排出體外，以去除廢物、多餘的鹽和水的部分。腎元是腎臟的基本功能單位，由腎絲球及腎小管構成。因此，如果腎絲球發炎病變，腎臟的過濾膜遭到破壞，原本尿液中不應存在的物質，例如血液和蛋白質，就可能會進入尿液，引起腎病症候群或腎小球腎炎；腎絲球疾病有不同類型，每種類型都有不同的原因及不同的進展速度。

與腎絲球疾病相關的臨床表現包括：血尿、蛋白尿（持久不散的泡泡尿）、腎功能下降、高血壓或高血壓急性惡化、手腳或眼窩腹部水腫、全身性症狀（如免疫疾病、惡性腫瘤和藥物反應等）。

除了規則遵守醫囑服藥，定期回診檢驗腎功能及尿液分析外，病人也需要作出生活型態的調整：

●限制鈉離子的攝取：每天鈉離子應小於2公克（約等於食鹽5公克）。

●適度的限制蛋白質的攝取；遵循有益於心臟健康的飲食。

●增加身體的活動。

●戒菸。

●達到理想的體重。

●勤洗手，戴口罩，做好個人衛生防護措施。

（作者為彰化基督教醫院腎臟內科醫師）

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