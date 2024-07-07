全球首度發現》慢性腎臟病致病機轉 台大北榮找到了

▲台灣慢性腎臟病人口居高不下，洗腎盛行率高居全球之冠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

台灣慢性腎臟病人口居高不下，洗腎盛行率高居全球之冠。台北榮總與台大醫院合作研究團隊昨天發表重大研究突破，團隊發現只要有效抑制「TRPM8」及「DNAJB4」這2個基因的蛋白質，就能減少腎臟發炎、纖維化，延緩慢性腎臟病惡化，這也是全球首度發現的致病機轉，有助於新藥開發。

抑制TRPM8和DNAJB4兩基因蛋白質 可延緩惡化

台大醫院生理所教授李宗玄說明，過去研究發現「TRPM8」和「DNAJB4」蛋白質對心臟血管疾病和阿茲海默症的致病過程有一定影響，而慢性腎臟疾病與這些疾病密切相關，因此將這兩個蛋白質應用在慢性腎臟疾病的研究，通過基因剔除小鼠研究發現，去除這兩個基因，可以大幅改善慢性腎臟疾病。

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台北榮總內科部主任唐德成指出，腎臟將身體的廢物代謝為尿液，以及平衡體內的水分及電解質，若腎臟受損超過3個月，導致其結構或功能無法完全恢復，就是慢性腎臟病；腎臟病大多與糖尿病和藥物過度使用等有關，這些會引起腎臟發炎，進而導致腎衰竭，最嚴重的情況是患者進入末期腎衰竭，需要透析治療，而一旦開始洗腎，死亡風險就會顯著增加。

有助新藥開發 延緩腎病惡化 改善患者預後

研究團隊透過動物實驗證實，小鼠在罹患慢性腎臟病的過程「TRPM8」表現量上升，會導致內皮細胞功能失調，減少一氧化氮生成，並破壞保護屏障，進而加劇腎臟纖維化；而「DNAJB4」上升則會吸引更多白血球浸潤，導致腎臟損傷惡化及細胞凋亡。

李宗玄說，研究持續建立「TRPM8」跟「DNAJP4」的上下游關係，實驗階段有3、4種藥物可抑制「TRPM8」，而抑制「DNAJP4」的藥物還在篩選階段，這項研究成果可進一步研發成治療藥物，成功延緩腎臟病惡化、改善患者預後。

台大醫院與台北榮總兩院合作至今已17年，共發表超過30項重大研究成果，此次除了找到慢性腎臟病的重要致病機轉，另也針對造成甲狀腺亢進建立世代追蹤研究，兩院已有超過200位病友加入該研究，有望解開「葛瑞夫茲氏病」免疫謎團。

▲台大醫院與台北榮總昨天舉行合作研究計畫成果發表記者會，兩院合作至今已17年，發表超過30項重大研究成果。（記者邱芷柔攝）

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