開刀併發症降4成 健保補助3手術「怡樂適」

▲國泰醫院從2016年就開始設有專門的「怡樂適門診」和「怡樂適中心」，昨再宣布成立「怡樂適友善支持團體」。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

王女士3年前被診斷出罹患子宮內膜癌，需要進行傳統開腹手術。她想起20多年前接受腹腔鏡手術後，麻藥反應強烈，術後不斷嘔吐，這次手術讓她感到非常不安。經醫療團隊建議，她接受了怡樂適療程（ERAS），術後第2天就能下床，雖然傷口達15公分，但疼痛感低，且沒有出現嘔吐，恢復迅速，短時間就能進行下一階段治療。

國泰醫院ERAS術後加速康復中心主任郭書麟表示，ERAS可降低術後併發症風險40%、縮短住院時間20%。

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住院時間縮短2成

郭書麟說，在實證醫學基礎下，ERAS可降低術後生理傷害與心理壓力、併發症住院風險，加速康復，照護團隊包括醫師、營養師、物理治療師、專科護理師、療程個管師等跨科部專業人員，提供病人從術前到術後的完整照護計劃。

郭書麟表示，ERAS療程過去主要用於大型手術，如開心、開胸及開腹手術，患者通常擔心住院時間長和術後併發症高風險，透過ERAS，個案管理師會介入，協助藥物選擇、手術方式和術後追蹤等諮詢，只需要與個案管理師一人溝通，就能解決所有問題。

跨科全方位照護 加速復原

健保署去年開始在東區（花蓮縣、台東縣）進行ERAS補助計劃，給付膝關節置換手術項目，今年4月擴及台北區（基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、金門縣、連江縣）給付大腸直腸手術、膝關節及髖關節等關節置換手術、脊椎融合手術3項重大手術。

國泰醫院副院長李興中表示，國泰醫院自2016年即設立「怡樂適門診」和「怡樂適中心」，是少數早期投入ERAS療程的醫院，並在2022年獲得全球ERAS認證，迄今已累計500多例ERAS個案，今年也承接健保署ERAS補助計劃，成為台北區大腸直腸手術主責醫院，並協助雙北及宜蘭25家醫院組建專責ERAS團隊，提升ERAS醫療品質。

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