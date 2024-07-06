櫃姐強忍腳踝痛 惡化成後天扁平足

▲腳踝疼痛恐與脛後肌肌腱拉傷有關，若肌腱功能不足，會引起足弓塌陷，演變成後天性扁平足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／趙明哲

▲圖3：踮腳尖訓練肌力及增加平衡感。（照片提供／趙明哲）

●案例1：擔任櫃姐的「燕燕」表情痛苦且行動緩慢地走進診間，陳述左腳踝內側疼痛，嚴重降低工作效率，以及走動補貨速度，即使改穿運動鞋，還是舉步維艱，大大影響上班及家居生活，檢查後發現原來是後天扁平足惹的禍。

▲圖2：脛後肌肉肌腱强化訓練。（照片提供／趙明哲）

●案例2：舞蹈系學生「小芳」近期將要舉辦畢展，但她長期排練無法休息，又得兼職教課，維持生活開銷，導致兩側足弓處越來越痛，根本難以繼續排演進度，擔心辛苦多年卻功虧一簣。

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▲圖1：高解析度超音波診斷定位發炎腫脹的位置。（照片提供／趙明哲）

上述2位患者檢查後，確認都是脛後肌拉傷引起的後天扁平足，經由適當足墊調整、物理治療及肌力訓練，已經明顯消除腫脹與疼痛感，帶著往常甜美的笑容重返職場及舞台。

扁平足是指足弓塌陷，導致足底完全或接近完全接觸地面，有如「鴨蹼」一般，除了先天遺傳的扁平足，常造成無法蹲立的功能障礙之外，後天扁平足也十分常見，在經年累月後，可能導致行走和站立時的不適與疼痛。

而「脛後肌」指的是位於小腿內側的肌肉，負責支撐起足弓，並協助足部向前推動的動作，一旦脛後肌肌腱拉傷，就會造成肌腱功能不足，引起足弓塌陷，演變成後天性扁平足。

脛後肌拉傷 可採藥物、足弓墊減壓

引起脛後肌腱功能不足原因，包含年紀退化、肥胖、糖尿病、高血壓、外傷及使用類固醇等，尤其常見於運動員或經常站立和行走的民眾。

在治療前，會先以高解析度超音波（圖1）診斷定位發炎腫脹的位置，同時排除其他少見關節發炎與韌帶斷裂情況。確認後，初期治療是先減輕疼痛、控制患處腫脹，因此會採用調整鞋子鞋墊、口服消炎藥、局部超音波等物理治療方式，物理治療師也會執行肌貼及高能量雷射，藉此迅速控制疼痛。

緊接著是脛後肌肉肌腱強化訓練，初期可練習腳踝往內往下踩，如果未感到不適，再以對側手（圖2）或彈力帶增加阻力訓練。之後進階到雙腳踮腳尖或單腳踮腳尖（圖3），藉以訓練肌力及增加平衡感，達到活化本體感覺效果。約莫6週內可強化脛後肌肉肌腱，避免肌腱功能退化與再次受傷。

確實復健6週 避免再次受傷

提醒長期站立及重複內踝拉傷的民眾，想要避免脛後肌肌腱功能不足，形成後天扁平足，應在受傷後，盡快尋求專業醫療協助，以及確實執行復健運動，並限制負重活動、穿戴適當內弓足墊，才能順利復原，恢復生活常軌。

（作者為崇心復健科診所院長）

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