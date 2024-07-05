13年3度肝癌 定檢揪出沒擴散

▲有患者13年3度發現肝癌上身，日前接受光子刀治療，持續抗癌中。（彰化醫院提供）

記者顏宏駿／彰化報導

75歲的楊女士13年來3度發現肝癌。首度發現肝癌是在13年前，5年後又被發現肝癌，今年5月第3次發現肝癌，而且是3度發現不同位置的「初期肝癌」，所幸她都有定期追蹤檢查，發現時，都屬肝癌初期，並沒有覺得不舒服，也沒有造成癌細胞擴散，持續抗癌中。

楊女士長期務農，2007年健檢先發現C型肝炎，醫師囑咐她每3個月追蹤1次；2011年在定期健檢時發現早期肝癌約1公分大，透過無線射頻燒灼術（RFA，簡稱電燒）殺死癌細胞；2016年定期檢查時，發現1.3公分大的惡性腫瘤，再次電燒；今年5月定期檢查發現肝臟有1顆2.5公分大的惡性腫瘤，沒有擴散到肝外淋巴結。

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前兩次電燒 這回「光子刀」治療

彰化醫院放射腫瘤科醫師林伯儒表示，楊女士這次的腫瘤比較大一點，位於在橫膈膜下方，不適合電燒，考量到楊女士的年紀漸長，於是肝膽腸胃科轉介到放射腫瘤科，進行俗稱「光子刀」的「身體立體定位放射治療法（SBRT）」，也通過健保審查，由健保支應，經過5天密集的治療，過程順利，目前還在觀察後續情況。

楊女士說，13年發現3次肝癌，往壞處想，會覺得「自己很倒楣，逃不出癌症」，但往好處想，好在自己這13年都做定期檢查、追蹤，在沒有身體不舒服，也就是沒有癌細胞擴散的情況下就知道癌病變，病情可控制。

林伯儒表示，透過光子刀治療、呼吸調控定位、4D電腦斷層攝影等先進醫療，可精確定位病灶，減少腫瘤隨著呼吸移動，因此可以提高放射劑量，確保每次治療都能夠準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。

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