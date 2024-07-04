術後皮膚有紅點 竟是乳癌復發

▲高復發風險的荷爾蒙陽性乳癌患者，若使用術後輔助性荷爾蒙療法併用細胞週期抑制劑，有助於降低未來風險。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

乳癌名列女性10大癌症發生率第1位，近年來死亡率並未明顯改善，治療後再度復發，是許多病友心頭揮之不去的陰影。林小姐2年前摸到乳房硬塊並確診乳癌，雖配合治療，傷口附近卻在開刀後2個月出現類似小米粒的紅點，一檢查才知道是乳癌復發，後來使用細胞週期抑制劑，迄今控制良好。

40多歲的林小姐在2年前摸到乳房有硬塊，就醫後確診乳癌。她說，面對各種治療時，有種難以言喻、未知的恐懼，完全不知道治療之後會發生什麼事，但她仍配合醫囑完成療程，沒想到手術後2個月摸到皮膚有1顆1顆像是小米粒的東西，表面還有些發紅。

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使用細胞週期抑制劑 控制見成效

林小姐的主治醫師、台灣乳房醫學會理事長陳守棟進一步指出，林小姐確診時，已經是第3期、腫瘤非常大且具有抗藥性，術前的化學治療收效甚微，術後乳癌局部復發、癌細胞侵襲皮膚，因此產生表面紅點，再度手術後，原本該進行放療，但因傷口恢復不佳而不斷延後。

陳守棟說，當時健保尚未給付未轉移的乳癌患者使用細胞週期抑制劑，但考量病情控制，建議林小姐先採自費方式使用，把手術後的傷口照顧好，再進行下一步治療，至今已經過了1年，細胞週期抑制劑有了健保給付、林小姐的病情也並未復發。

乳癌患者有超過60%屬於荷爾蒙陽性，淋巴結陽性、腫瘤大小、腫瘤細胞分化程度及Ki-67指數等，都會影響患者復發風險，其中又以「淋巴結陽性」為最重要的復發因子。

陳守棟指出，荷爾蒙陽性患者即使尚未出現轉移，若有超過4顆以上的淋巴結陽性，2年內復發風險可達20%至30%，此類風險患者若使用術後輔助性荷爾蒙療法併用細胞週期抑制劑，有助於降低未來風險。

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