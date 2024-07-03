預防寶寶紅臀 護理師發想「布要隨便擦」口訣

▲護理師示範清洗照護嬰兒排泄後臀部的方法技巧。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

33歲的陳女士去年晉升新手媽，在奇美醫院產女時，因女嬰接受抗生素治療、易解便，陳女士見寶寶的臀部有俗稱「紅屁屁」的尿布性皮膚炎，感到很心疼，幸好護理師指導她學習照護技巧，在掌握「蜜桃照護口訣與養成步驟」後，學會幫女兒清洗臀部、晾屁股的方法，讓女兒擁有像小蜜桃般的漂亮臀部。

奇美醫院病嬰室護理師陳鈴資說明，尿布性皮膚炎是許多寶寶會面臨的問題，約有50-65%嬰兒都曾經歷尿布性皮膚炎不適。此皮膚炎是因臀部皮膚頻繁接觸排泄物或尿布摩擦，造成發炎，可能引發細菌或真菌感染，不僅影響病嬰舒適度，更增加照顧者擔憂與負擔，嚴重時，可能破皮、滲血，是嬰兒照護重要課題。

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奇美醫院病嬰室統計2020年收住的足月新生兒中，發生尿布性皮膚炎比例高達19.2%，分析後發現主要導因為缺乏預防措施，及病嬰不便移動到盥洗區洗臀。為改善問題，病嬰室團隊從2020年10月起做改善，包含建置預防照護流程、床邊放沖洗瓶，讓護理人員能方便為寶寶洗臀。2021年改善對策執行後，嬰兒尿布性皮膚炎發生率從19.2%下降到3.8%，成效顯著。

陳鈴資表示，嬰兒皮膚發育尚未成熟，易因排泄物刺激、過度擦拭或使用不當清潔品受到傷害。對於嬌嫩新生兒皮膚，照護團隊特別設計出照護口訣與圖像式衛教單預防措施，方便照顧者學習及記憶。

護理督導徐富美表示，「蜜桃」照護要點包括水洗清潔、使用護膚品、通風等融入口訣及圖像，設計簡單易懂的「布/要/隨/便/擦」口訣，提醒照顧者為嬰兒勤換尿「布」、「要」沖洗、「隨」時注意、有「便」趕快擦、「擦」護膚膏。

此外，護理團隊還發展出「蜜桃養成步驟」圖像，讓照護者加深印象、記憶。例如寶寶嬌嫩臀部像脆弱水蜜桃，需細心呵護，水洗臀部像為植物澆水；擦護膚膏像為植物施肥，補給肌膚養分抵禦排泄物刺激；最後晾屁股就像是植物成長，需曬太陽光合作用，才能成長。

▲奇美醫院護理團隊為照顧嬰兒臀部發想出的蜜桃養成步驟及「布要隨便擦」照護口訣。（奇美醫院提供）

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