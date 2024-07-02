疲累胸悶 心氣弱腳滲水

▲圖1：水珠滲出。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

40多歲的阿義（化名），形體肥胖，步履沉重，走路外八，露在短褲外的左小腿腫脹到皮膚繃得光滑發亮，而右小腿則綁著一條濕濕的毛巾。

「請幫我治療這皮膚……能不能讓它不要再流水？我都快瘋了！」阿義邊說邊解開右腳的毛巾。原來右腿同樣腫脹，毛巾下大範圍的皮膚呈現濕濕爛爛白白，一副泡水泡很久的樣子，而且有好幾個地方正滲著水珠，有的水珠如湧泉一般持續滲出，然後順著小腿往下流（圖1）。

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我伸手按了按，果然陷下去不回彈，忍不住問他：「水腫這麼嚴重，你都不擔心？只煩惱皮膚流水？」他無奈回答：「我這水腫好幾年了，醫生開利尿劑給我吃就會消，只是反反覆覆，我都已經習慣了。可是這皮膚滲水很麻煩，我如果不綁一條毛巾，沒多久鞋子就濕透了，而且毛巾也很快就濕答答要一直換，根本沒辦法正常上班！」

我告訴他：「這滲水並不是皮膚的問題，正是因為嚴重的水腫啊！」

我繼續說：「郊外路邊的山壁上常排列著一個個小洞，有的還可看到管子從洞內凸出來。當山上下雨，山壁內蓄積太多水時，就會經由這些洞排水，避免坍方（圖2）。」

阿義恍然大悟：「所以這腳流水是為了減壓？難怪左腳雖然沒流水，反而更脹痛！」他想了想又說：「所以水腫不消，流水就不會停囉？」繼續診療後發現，阿義時常胸悶，快走或爬樓梯會喘，最近特別疲倦思睡，脈象虛遲、兩寸弱，看來心陽不足且中氣下陷。原來阿義長期值大夜班，近來又兼差，應該是太累了。

於是除了淡滲利水，我還重加了補氣強心的藥物。吃了2週藥後，阿義回診時說：「已經沒有再流水，腳腫消了一半，左腳也不痛了。」

他拿了第3週藥回去後，沒再回診，但我擔心他這麼年輕，就如此明顯的心力衰竭表現，下次就醫會不會有什麼狀況。

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

▲圖2：過多的水從山壁的小孔流出，以減壓。（照片提供／林美蓉）

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