肩膀側抬劇痛 超音波揪慢性滑囊炎

▲疼痛弧測試：肩膀側抬60到120度時疼痛最為明顯，超過120度後疼痛反而減少。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

陳先生熱愛健身，然而近來注意到右肩前舉和側抬會產生疼痛，除了無法做伏地挺身，脫衣的動作也會誘發症狀。他很警覺地前來尋求診療，醫師發現陳先生在側抬60到120度時疼痛最為明顯，超過120度後，疼痛反而減少（如圖），且肩峰下有局部的明顯壓痛表現，屬於肩夾擠表現。

以超音波檢查時，發現肩峰下滑囊有發炎增厚，動態檢查時也有肩夾擠。此外，他的胸肌也因為代償性出力而緊繃痠痛。在數次超音波導引增生治療滑囊與肌腱後，利用減少肩峰下的摩擦來直接降低發炎和疼痛。同時以徒手治療放鬆周邊肌肉，並間歇性鍛鍊旋轉肌，於是能整體性地改善狀況。

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滑囊是1種結締組織，主要功能是潤滑、緩衝與減少相鄰構造間的摩擦。肩峰下滑囊位於肩峰下、旋轉肌袖之上的位置，與肩膀的外展動作息息相關。

◎肩峰滑囊炎的疼痛可分成急性和慢性：

●急性的症狀常是劇烈疼痛，幾乎無法側抬肩膀，也常痛到睡不著。

●慢性滑囊炎則與長期反覆抬手動作有關，常見於家庭主婦、棒球、羽球、勞動者、健身者，症狀相對溫和，但在側抬60到120度最疼痛。

由於症狀難以和嵴上肌斷裂、早期的五十肩明確地區分，以軟組織超音波來幫助鑑別診斷可謂相當重要。

急性期若發炎明顯，可施打少量類固醇來減少劇痛。慢性期若無明顯發炎，需要仔細檢查有合併無嵴上肌撕裂傷，需同時治療才能徹底改善疼痛，此時增生療法或自體血小板血漿注射治療（PRP）是可以選擇的方式。

對於合併周邊肌肉代償性緊繃發炎的狀況，亦可考慮以震波治療來放鬆胸大肌、胸小肌、提肩胛肌、上斜方肌等肌群，並配合徒手運動治療，加強下斜方肌和前鋸肌的訓練，例如壺鈴划船、滑輪下拉等動作，讓病患減少因肩峰下空間變窄，而反覆摩擦發炎的問題。

（作者為順新復健科診所院長）

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