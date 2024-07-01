五十肩痛到無法穿衣 關節授動術改善生活

▲患者因肩膀痛就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

65歲彭先生多年前曾經搭公車時遇到緊急煞車，拉著吊環的右肩膀重重扭了一下，當下雖然有點不舒服，卻不以為意，近幾年右肩隱約出現不適，最近更痛到無法穿衣服、晾衣物，只能用左手洗頭，生活相當不方便，赴醫檢查發現是五十肩所致，透過保守治療卻不見效，改經由關節授動術治療後，肩功能大幅改善，再搭配復健治療，終於恢復生活品質。

五十肩是常見的肩關節疾病，主要是因肩膀關節囊組織發炎而變厚，導致肩膀疼痛僵硬，關節活動能力降低，造成睡覺時無法朝向患側，無法做出抬高，或向外旋轉等動作。很多人以為發生五十肩時，只要疼痛消失就代表發炎消退，不需要積極處理，其實並不然，五十肩若沒有積極治療，隨時有復發的可能，仍會影響肩關節的活動度。

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未積極治療 隨時會復發

五十肩發生的原因包括：肩膀外傷、慢性疲勞損傷、代謝障礙、內分泌失調、受寒、缺乏運動等原因造成，假如長期沒有治療，可能使肩部肌肉出現萎縮。假如本身有糖尿病、甲狀腺機能亢進或低下、心血管疾病、帕金森氏症（或稱巴金森氏症）等，也是出現五十肩的高危險群。

五十肩的治療目標是減少發炎的情形，避免肩關節逐漸僵硬。保守治療的方式包括：使用消炎藥物、物理治療、局部注射類固醇、關節擴張術等。若保守治療不見效，才會進一步考慮透過關節授動術治療，患者接受全身麻醉後，將肩關節受限處緩慢鬆開，放鬆沾黏的關節囊和疤痕組織，增加肩膀活動範圍。接受手術後，仍需要繼續進行物理治療，才能幫助肩膀復原。

靠牆檢測 確認是否痊癒

若要確認五十肩是否痊癒，可以上半身靠著牆並往前跨一步，肩膀和臀部務必緊貼牆面，以固定肩胛骨，才能測試肩關節的角度，再來把雙臂伸直、雙手掌貼著牆面，沿著牆面慢慢畫大圓到耳朵旁邊，若做這個動作很順利，代表肩關節角度正常；假如做此動作時不順暢，就需要再次檢查，確認是否有復發或沾黏的情形。

（作者為西園醫院骨科關節中心主任）

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