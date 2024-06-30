流感後咳不停 中醫也能治「梅核氣」

▲麻黃。（照片提供／羅瑞陽）

文／羅瑞陽

86歲的林婆婆，前陣子確診流感後已轉為陰性，但留下咳嗽後遺症，咳聲重濁，咳嗽劇烈時，會引發頭疼，左胸下也因久咳牽動肋骨疼痛，胃口差，沒精神。

咳嗽的病理變化十分多樣。臨床上，慣常藉由咳嗽的聲音與身體其他症狀來鑑別它的寒熱虛實，會將咳嗽區分為：寒咳、熱咳、燥咳、濕咳及虛咳等類型。

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除了依當下症狀辨別寒、熱、虛、實，而採相對應的用藥，也從致病因素考量。傳統的外邪致病（從體外而來）如風、寒、暑、濕、燥、火，也有相對應的治療法則，如解表、溫中、祛暑、除濕、潤燥、降火等。相對應的代表用藥則有麻黃、乾薑、香薷、茯苓、二冬、三黃等。

心理因素久咳 主要為肝氣鬱滯與壓力

病患主訴咳嗽時，會反問他：「睡著了會咳醒嗎？」若是不會，那幾乎可以斷定是因情緒因素引起的，能睡著表示情緒是放鬆的（不管是否靠藥物），沒有哪種呼吸道病毒是白天發作，晚上跟著休息的。

另一判斷是否為情緒因素的是：「咳多久了？」若是病毒引起的，絕大多數在7天內會由自身免疫系統克服。病程越長，心理因素越大，這類患者常覺得咽喉有異物感、想清喉嚨，會咳1、2聲，在中醫裡叫做「梅核氣」，像是咽喉卡了1個梅籽，但喝水、吞物都沒問題，此症狀的病機，主要為肝氣鬱滯，與工作或生活壓力較相關。

林婆婆來看診前，已經咳了10餘日，之前咳得太厲害導致肋間肌拉傷，為她開立處方小柴胡湯加三子養親湯2帖，2天後自覺咳嗽狀況改善，找回食慾及活動力後，又可以外出參加她最愛的長照課，也可以繼續當環保志工了。

（作者為新北巿仁有堂中醫診所院長）

▲茯苓。（照片提供／羅瑞陽）

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