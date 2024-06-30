五臟應四時 夏季養生首重養心

▲炎炎夏日，運動時要注意適時補充水分。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

夏日炎炎，一年中陽氣最旺的季節來了，夏季養生訣竅首先是養心，養心的原則在於自我調息，適量運動與健康飲食。

自我調息 適量運動健康飲食

關於自我調息，由於夏季晝長夜短，人容易受影響而造成睡眠時間縮短。考量現代人的工作生活型態，建議夏季最晚入眠時間不應晚於11點。對於年長者，更應秉持早睡早起為原則，並適時午休。午時（上午11時至下午1時）是一天之中陽氣最盛、陰氣初始的時刻，午時小睡，可以很好地滋陰護陽，使陰陽平衡。

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運動是一年四季必不可少的養生手段之一，但夏季運動要適時適量。盡量避開上午10點至下午4點這個陽光較為強烈的時間段，以早晚運動為宜，而在這個階段的鍛練模式，強度不可過大，以減少汗液消耗，並且適時補充水分。根據研究，人體每脫水1%，心率就會增加3-5%，建議如果炎炎夏日要進行超過90分鐘以上的高強度運動，每20-30分鐘至少要補充250毫升水分。

夏至清補 不可過食熱性食物

關於健康飲食，夏至時節其實與冬至一樣是適合進補的節氣。根據中醫學「天人相應」的觀點，夏至時期人體陰陽之氣也同樣處於消長交接的狀態，最具生長之機，此刻進補，能大大提高效果。但是夏補講究一個「清」字，補品宜純、宜淡，是謂清補。宜多食酸味以固表，多食鹽味以補心。不可過食熱性食物，以免助熱；不可過食冷食瓜果，以免損傷脾胃。

若因夏季氣溫過熱，食慾不佳，於菜餚中添加陳皮或茯苓入菜炒，可以健脾開胃，也可以在餐飲飯後飲用五味養心茶，有益氣保津、養心安神、補益肝腎的效果。

◎五味養心茶

●材料：五味子5克、黃耆5克、龍眼肉5克、冰糖20克。

●做法：將五味子洗淨，去除雜質，黃耆切片，龍眼肉洗淨，冰糖打碎，以上配方一同加入清水500毫升，再用小火煎煮25分鐘，即可飲用。

春養生、夏養長、秋養收、冬養藏，不同季節關注的也不同。夏日是為養長之道。如今，隨著農耕時代結束，夏至節也被現代豐富的節日所取代。然而，夏至這個節氣所蘊含的自然特性依然未變，為了養生，人們仍需順應，並遵循大自然的規律。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

▲五味養心茶的主藥材。（照片提供／邱伯恩）

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