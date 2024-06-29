男血便直腸癌3期 達文西手術保住肛門

▲蔡坤佑醫師提醒，若出現便血、排便習慣改變、體重減輕、裡急後重症狀，應儘速就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

60歲的蕭先生長達1年排出血便，以為是痔瘡出血，購買藥膏塗抹，近期因出血量增加且排便困難才到醫院就診，醫師安排電腦斷層與核磁共振影像及大腸鏡切片檢查，診斷為第3期低位直腸癌，接受達文西機器手臂精準微創手術，切除腫瘤，並保留完整的肛門功能，術後4天即出院。

血便一年誤認痔瘡

新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科醫師蔡坤佑指出，從肛門口往回推算約15公分的這段腸子就是直腸，主要功能是儲存糞便，直腸被包圍在骨盆腔裡，周圍有許多神經支配泌尿功能，若腫瘤長在肛門口以上、直腸5公分以下的範圍，傳統手術有較高的比例需要將肛門全切除後，裝置永久性人工肛門，部分患者擔心可能會裝人工造口，因此拒絕治療，導致加速惡化。

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蔡坤佑說，直腸癌術前通常先採取電療與化療，等腫瘤縮小後，再手術切除病兆，降低術後腫瘤局部復發的機會。直腸腫瘤就像蘿蔔深埋在泥土裡，想把蘿蔔完整拔起來，又不能傷害到周圍正常的組織神經，對外科醫師是一大挑戰，尤其是男性病患，因為骨盆相對的深且狹窄，手術時，要同時做到腫瘤移除，淋巴廓清，保留肛門與神經又更困難。

健保署自去年3月將達文西機器手臂手術納入直腸癌部分健保給付，減少民眾就醫負擔，達文西機器手臂搭配3D立體高解數度影像與靈活多角度，可在狹小的骨盆腔進行複雜手術，避免傷害到排便、排尿和性功能的神經。

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