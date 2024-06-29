腳趾10年黑斑》是痣還是黑色素細胞瘤？ 5面向自我檢測

▲位於腳掌上的惡性黑色素細胞瘤。（照片提供／楊蕙如）

文／楊蕙如

有1位75歲務農老伯，近日因右腳大拇趾上的傷口，好幾個月持續流血，且都沒有癒合而就醫。經清除傷口表面厚厚的血塊結痂後發現，阿伯的右腳趾有一塊黑色病灶，顏色不均勻、深淺交雜，病灶表面潰爛，並緩緩滲出血水。

原來這處黑色病灶已經10幾年了，看起來像痣不痛也不會癢，這半年來才開始流血會痛；經過皮膚切片檢查跟病理化驗後，確認腳趾癒合不佳的傷口，其實是惡性黑色素細胞瘤。

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惡性黑色素細胞瘤是所有皮膚癌中最惡名昭彰的，因為它的死亡率很高且預後不佳，可以發生在身上任何一處的皮膚、指甲上。因為早期沒有症狀，常被誤以為只是黑色的痣；但到了晚期，皮膚會開始出現疼痛、潰爛的症狀，這時候癌細胞已經轉移擴散到身體其他器官，因而造成整體治療效果不佳。

▲位於手掌上的惡性黑色素細胞瘤。（照片提供／楊蕙如）

大於6毫米、發炎潰爛 速就醫詳查

因此，早期發現惡性黑色素細胞瘤徵兆是很重要的，民眾可以透過以下5個面向簡單自我監測：

●A：Asymmetry，代表黑痣的形狀、大小不對稱。

●B：Border，黑痣邊緣不規則，出現如觸手狀突出或類似水墨暈染開現象。

●C：Color，黑痣的顏色深淺不均。

●D：Diameter，黑痣大於6毫米（mm），就需要特別留意。

●E：Evolving，黑痣變化或生長速度很快，或是表面發炎潰爛等等。

當發現上述這些現象時，民眾就要小心謹慎，進一步到醫院接受檢查。

早期惡性黑色素細胞瘤，在治療上以手術切除為主，再視病患的情況決定是否需要進行淋巴結廓清手術；而晚期的黑色素瘤，過去常使用傳統化學治療藥物和放射線治療，但治療效果不佳，而且患者常常會因為化療的嚴重副作用而痛苦不堪。

隨著精準醫療的進步，發展出標靶治療和免疫治療等新興治療方式，臨床試驗結果也顯示，這些藥物對於患者的整體存活率與生活品質都有明顯的改善。

提醒民眾提高警覺心，遵循「ABCDE」原則定期檢查自己身上的黑痣，及早發現，及早治療，就不必害怕惡性黑色素細胞瘤的威脅。

（作者為彰化基督教醫院皮膚部主治醫師）

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