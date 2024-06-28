眩暈病友 平衡復健運動很重要

▲眩暈的病人在復原期應多做平衡運動。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

眩暈是人口當中常見的疾病，根據筆者所做的流行病學調查統計顯示，40、50歲以上的人口中，大概有3-9%在過去1年當中，曾經因眩暈的問題，而必須要到醫院就診。

眩暈在急性期發作時，必須依賴口服或注射藥物治療，但是急性期過後，病人可能會進入一個較長的恢復時期。在此階段，病人的臨床表現常是昏昏沉沉或者平衡失調，通常年紀越大的病人復原的速度也越慢。

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肢體協調運作訓練 找回身體平衡感覺

在眩暈的復原期最重要的是鼓勵病人多做平衡運動，加強耳朵、眼睛跟脊椎深部肌肉之間的協調，而不是一味的加重藥物使用，因此平衡復健運動是非常重要的，這也是為什麼我們常鼓勵病人要多做運動，以早日恢復身體的平衡與健康。

許多病人因為眩暈發作而不敢動，事實上，所謂的平衡復健運動最主要是在訓練協調，把我們身體、眼睛、頭部、頸部、肩膀、上下半身肢體的各個部位重新訓練協調平衡運作的感覺，因此復健運動本身並不需要耗費太大的體力。

在剛開始的時候可能會稍微覺得運動的內容有一些複雜，但是隨著復健運動的推展越做越熟練，最後平衡的復健運動就渾然天成了。

眩暈的病人在恢復期應該要逐步的減輕藥物的使用，增加復健的份量，讓自己身體代償的作用充分發揮，這樣才是治療眩暈最正確的方式。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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