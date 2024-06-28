中年男膝蓋啪一聲 半月板竟斷裂

▲圖2：關節鏡半月板後根部經骨縫合手術。（照片提供／陳威仁）

文／陳威仁

50歲的男性病患主訴在公司爬樓梯，突然聽到膝蓋「啪」一聲，當下膝蓋劇烈疼痛，甚至出現關節腫脹、活動受限，經過理學檢查及核磁共振檢查，診斷為內側半月板後根部斷裂（圖1），經後續評估沒有嚴重的退化性關節炎及膝內翻，安排關節鏡半月板根部經骨縫合手術（圖2），經過約1個月的休養，目前已經漸漸恢復行走功能。

半月板的功能就像是膝蓋的避震器，緩衝大腿骨傳遞至小腿骨的衝擊力及重量，半月板經年累月的使用之下，以及血液循環相對上比較不充足的情況下，受傷後，比較難以自行修復，因此漸漸地失去緩衝膝蓋軟骨的能力，進而導致關節慢慢地走向關節炎，更甚者，像此病患是發生在後根部斷裂。

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▲圖1：核磁共振顯示，內側半月板後根部斷裂。（照片提供／陳威仁）

關節鏡手術縫合 減緩關節炎速度

根據國外醫學文獻資料顯示，就如同完全沒有半月板的功能一樣，罹患退化性關節炎的速度和後續接受人工關節的機率會是正常人的132倍。如遇此種情況，建議安排關節鏡手術縫合。

術後保養和照護很重要，手術後4-6週內要使用拐杖或助行器，膝蓋不能踩地受力；3-6個月內要避免蹲或跪，才能提供半月板有好的環境可以好好癒合，讓半月板恢復保護軟骨的功能。

半月板後根部斷裂好發族群以40歲以後的中年人，尤其以女性居多，可能發生在爬樓梯，甚至在日常生活中的蹲跪行為。發生當下，膝蓋後內側會突然「啪」一聲，合併膝蓋急性腫脹、疼痛，建議日常生活避免長時間的蹲或跪，控制體重，避免造成膝蓋過多的負擔。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

▲陳威仁醫師表示，半月板斷裂，建議安排關節鏡手術縫合，減緩關節炎的機率及速度。（照片提供／陳威仁）

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