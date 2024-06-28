偏頭痛就醫 意外揪出腦動靜脈畸形

▲醫師透過影像檢查發現患者腦部出血點有如滿天星。

（照片提供／吳致螢）

文／吳致螢

42歲上班族「阿文」（化名）是同仁眼中的陽光男，但他10多年前飽受偏頭痛所苦，甚至引發癲癇，生活步調大亂，經就醫檢查，意外發現腦部微血管多點出血，「就像夜空的滿天星」，確認為罕見的腦動靜脈畸形疾病，多位家人後續也安排檢查出同樣情形，所幸血管畸形部位很小，迄今都是「頭好壯壯」，生活不受影響。

醫：腦部出血點 如滿天星

「腦動靜脈畸形」是先天性的腦血管病變疾病之一，正常來說，腦部動靜脈交會處有細微的微血管作為緩衝，但若微血管發育不全，導致喪失調節功能，高壓的動脈血流會直接衝進靜脈血管，使得低壓脆弱的靜脈血管無法緩衝壓力而逐漸變得薄弱，時間一長，靜脈逐漸漲大形成球狀，血管管壁容易破裂，引發致命的出血性腦中風。

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與「梗塞型腦中風」不同的是，前者與高血壓、高血糖及高血脂等三高疾病有高度相關，被視為「老年型腦中風」，但「腦動靜脈畸形」則是年輕人中風最常見的主要原因，好發於30-35歲族群，每年約有1-3%的出血風險，一旦腦動靜脈畸形破裂，不僅死亡率高，且患者往往也會留下失能等永久後遺症。

▲核磁共振影像檢查圖。（照片提供／吳致螢）

但多數患者發病前幾乎都無法察覺，以「阿文」為例，他本身因長期偏頭痛，每次發作都會買止痛藥服用，直到某次偏頭痛之後發生癲癇，家人緊急送醫後，安排腦部核磁共振詳細檢查，才意外揪出腦動靜脈畸形問題；此症可能以癲癇或是短暫性腦缺血發作表現，出現頭痛、神經功能障礙、癱瘓，甚至是昏迷症狀。

所幸經評估後，患者及家屬現階段的腦動靜脈畸形範圍極小，建議每1-2年追蹤影像即可，但若出血部位變大或壓迫到腦組織，則可以考慮採取「血管內栓塞」、立體定位放射保守治療，萬一評估出血範圍大，或者較深層的腦部區域，則會建議採用開顱手術清除血塊根治。

反覆頭痛 應主動就醫檢查

提醒民眾，腦動靜脈畸形患者大多以反覆頭痛不舒服表現，並沒有其他器官出現異狀，因此常被忽略，誤以為只是太累或者休息太少輕忽，建議有家族史、高血壓病史、慢性頭痛或青春期曾出現爆炸性疼痛者，都應該主動就醫安排腦部檢查，釐清是否患有腦動靜脈畸形，避免發生悲劇。

▲民眾若有長期頭痛、癲癇等症狀，務必就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／吳致螢）

（作者為亞洲大學附屬醫院神經內科主任）

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