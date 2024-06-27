車禍左眼骨裂複視 內視鏡新術式精準修復

▲電腦斷層顯示，患者眼窩骨碎裂處（紅線處），以及導航顯示應復位的位置（藍線）。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

46歲范先生發生車禍送醫急救，雖無明顯外傷，但受到大力撞擊，經電腦斷層檢查，發現左邊眼窩骨碎裂，導致眼球軟組織向下掉，產生複視。醫院利用內視鏡及導航系統進行眼窩骨折修復手術，不同於過去從眼瞼進行手術，直接將內視鏡器械從口腔進入修復，術後臉上沒有留下傷口，成功解決複視問題。

結合導航精準復位 雙眼不會有視差

台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智表示，眼窩骨是容納並保護眼球的凹狀結構，眼窩下方骨折是常見的顏面骨折，只要輕微撞擊，即可能造成眼窩底骨斷裂或碎裂，導致眼球及組織移位，通常外觀沒有傷口，只有一片瘀青。

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許博智指出，過去沒有醫療導航技術，醫師只能憑經驗將眼窩骨復位至原來的位置，可能造成左右眼球高度不一而產生視差。隨著醫療技術提升，醫師可以透過導航儀器，讓斷裂的眼窩骨精準復位，經電腦斷層掃描，運用電腦軟體進行鏡像翻轉，推估患者受傷前眼窩骨位置，提升手術精準度。

內視鏡經口腔進入 臉上無傷口

他表示，以往傳統的眼窩骨修復手術是透過下眼瞼將器械伸入患部，從上往下修復眼窩骨折處，雖然不會在臉上留下疤痕，但病人術後會嚴重腫脹約3到5天；新型手術從傷者左邊口腔上顎處打1個約1平方公分的小洞，將內視鏡器械順著鼻竇空腔抵達眼窩底，將眼球和軟組織推回導航指示的正確位置，再置入人工骨，取代破碎的眼窩底骨，撐起眼球及軟組織。

許博智強調，內視鏡技術在導航輔助下，可精準將眼球復位到正常位置，未來不會影響視力，只要不是雙側受創，任何人都可以使用；但是經口腔的內視鏡修復手術只適用於眼窩底骨骨折的患者，若眼眶骨周圍破損不適用。

▲許博智醫師看診示意圖。（台北慈濟醫院提供）

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