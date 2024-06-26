及早發現發展遲緩兒 7月起 7歲以下享6次篩檢

▲國健署希望藉由兒童師發展篩檢，及早發現孩子是否有異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

0至6歲是兒童發展重要階段，3歲前更是關鍵「黃金療育期」，曾有3歲女童因情緒問題到醫院就診，經兒童發展篩檢發現，其情緒問題來自於動作能力不足；國健署今年7月1日起，將全面針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以利及早發現發展遲緩問題介入治療。

把握黃金療育期 4面向檢視

衛福部長邱泰源表示，篩檢將檢視「粗大動作、精細動作、語言認知、社會發展」等4大面向，及早發現發展遲緩問題，透過轉介追蹤掌握黃金療育期，落實「健康台灣」優化兒童全面照顧。

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馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如提到，診間曾遇過家長帶著1名3歲女童，家長說孩子經常不理人且常常哭鬧、發脾氣，認為孩子有情緒問題，經使用兒童發展篩檢量表進行評估後，發現孩子在粗大動作和精細動作的分數未達標，但在語言認知和社會發展面向測驗結果正常。

陳慧如說，個案起初被認為是情緒發展問題，但經過量表發現可能是發展異常。神經學檢查顯示，女童是先天性的神經發展性障礙，肌肉張力較低；她直言，兒童發展篩檢就像開啟未來的一把鑰匙，及早發現問題、介入療育就能開啟孩子所有可能的未來。

成長6階段 各補助篩檢1次

國健署參考國際作法及國內專家建議，建立本土的兒童發展篩檢模式，並研製出供臨床醫師使用的標準化篩檢工具，在原有的「兒童預防保健服務」外，再新增6次發展篩檢。

國健署婦幼健康組長林宇旋指出，0到6歲兒童在認知、語言、動作、社會適應行為或情緒等各方面會有一定的發展步驟，如果某個步驟沒有跟上，就稱為「發展遲緩」，掌握兒童發展狀況並及早發現異常，需要醫護和家長通力合作。

林宇旋說，「監測」方面，家長可以運用兒童健康手冊中的家長紀錄事項，觀察並記錄兒童的發展情形，而「篩檢」部分則由專業醫師進行，如果發現疑似發展遲緩問題，會通過衛教、追蹤或轉介至兒童發展聯合評估中心或地方政府的評估醫院，進行評估與診斷。

孩子在成長過程6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童等6個階段，可各接受1次政府補助篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行。

▲7月1日起，國健署將全面針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。 （記者邱芷柔攝）

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