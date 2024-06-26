孕媽咪迎接新生命 7招調適好情緒

▲孕媽咪覺察到自己情緒低落時，可尋求專業人員協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／楊宇祈

小玲（化名）最近發現自己懷孕了，她和老公都感到開心，但是也有很多的擔心，第1次當媽媽的小玲還不太清楚孕程會發生什麼事。很擔心孕後會變胖、變醜，也想到以後必須面對很多決定，例如：要在哪裡生產？產後要如何坐月子？育嬰假要請多久…，還發現孕程中媽媽的某些行為會影響寶寶，家中長輩也告訴小玲很多懷孕的禁忌，所以小玲很擔心寶寶的健康，吃東西、做事都很小心翼翼，再加上最近幾天都覺得噁心、腰痠背痛、吃不下東西，身體不適加上焦慮情緒讓小玲開始睡不著覺…。

◎建議孕媽咪一些孕期情緒調適方法：

●覺察情緒：覺察自己的情緒變化，嘗試尋找情緒變化的原因。

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●抒發情緒：可以向他人傾訴煩惱、寫日記，或是從事有興趣或愉悅的活動，提升正向感受。

●尋求支持：伴侶、親友的適當鼓勵與陪伴可以舒緩孕婦的情緒。

●減輕身體不適：可透過調整飲食及生活作息，減輕懷孕時因荷爾蒙及器官改變所產生的生理不適。

●學習放鬆技巧：可嘗試透過腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆等放鬆技巧，以緩解焦慮情緒。

●斟酌接收資訊：網路上有很多懷孕相關資訊，身邊的人也常會提供建議，有時會讓人很焦慮。可以和婦產科醫師討論，參考可信賴的專業人員所提供的資訊。

●尋求專業協助：可以尋求心理治療、心理諮商，讓心理健康專業人員陪伴妳一起在孕程中好好愛自己。

懷孕是一個人生重大的轉變，迎接新生命的歷程讓人充滿想像，也會伴隨複雜的情緒感受，對於孕婦來說，不只是會感覺到身體上的變化，也會面臨心理和角色的改變。如何在孕程中調適情緒就變得很重要，在照顧肚子裡的寶寶的同時，也別忘了照顧好自己。

（作者為國泰綜合醫院精神科臨床心理師）

▲孕媽咪要注意孕期期間情緒調適。（照片提供／楊宇祈）

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