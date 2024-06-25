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腹脹嘔吐腹瀉 竟罹少見嗜酸性腸胃炎

2024/06/25 05:30

▲女子罹患少見「嗜酸性腸胃炎」，出現腹水情形（箭頭所指處）。（澄清醫院提供）

記者蘇金鳳／台中報導

1名30歲女性因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急診，診斷出是少見的「嗜酸性腸胃炎」，此非典型腸胃炎，通常是過敏體質者接觸到特定過敏原，使血液白血球中的嗜酸性球浸潤到腸胃黏膜，導致腸胃發炎，研判患者可能是接觸到塵蟎，需對症治療，否則會反覆發作。

可能接觸到塵蟎過敏

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺表示，患者在急診時抽血驗出白血球數高達23000（正常為400－10000），其中嗜酸性白血球比例29%（正常為5%），腹部電腦斷層發現小腸壁變厚且有明顯腹水情形，經收治住院治療。

李政祺表示，該患者的白血球數高，卻無發燒現象，因明顯腹水經抽出約800c.c.腹水並做化驗，發現嗜酸性白血球高達76%，經胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，胃黏膜的嗜酸性球異常增加。人體白血球以嗜中性球和淋巴球占絕大多數，還有極少比例的嗜酸性球和嗜鹼性球，嗜酸性球過高又有腸胃發炎現象，排除其他原因後，確診為少見的「嗜酸性腸胃炎」。

經過敏原檢查，發現患者對塵蟎的過敏程度較高，李政祺表示，患者罹患嗜酸性腸胃炎，應是其過敏體質接觸到獨特過敏原後，將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致小腸壁變厚、胃部發炎及出現腹水，症狀與一般腸胃炎相似，如腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

需對症治療 否則易覆發

李政祺指出，臨床醫學統計，在美國罹患嗜酸性腸胃炎的比率約10萬分之22，台灣的罹病率不高，約10萬分之6.3，算是少見的疾病，如果未能確診而當成一般腸胃炎治療，其復發比率很高。

患者接受類固醇藥物治療後，腹水已消去，腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀痊癒。李政祺指出，患者一定要完整服用藥物療程，不能因症狀改善就自行停用藥物，否則仍有復發的可能，並需定期清洗床被單，杜絕過敏原塵蟎滋生。

▲李政祺醫師說明患者的病情。（澄清醫院提供）

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