熟女腳麻常踢到東西 超音波揪總腓神經發炎

▲總腓神經。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

腳麻的原因有很多，舉凡下肢的神經受到壓迫、刺激、發炎，都能誘發症狀，易被粗淺歸屬到坐骨神經痛。其實可以根據麻痛的範圍、有無合併相關肌肉無力、感覺異常來幫助定位。腳麻合併垂足除了坐骨神經痛、梨狀肌症候群之外，總腓神經病變會是需要留意的問題。

陳小姐近來注意到左側小腿外側麻痛，範圍延伸到足背，有時候左腳感覺沉重，走路容易踢到東西。雖經牽引等適當治療，症狀卻無緩解。剛好鄰居開完骨盆腔手術後，也出現類似症狀，就相約一起前來就診。

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經檢查發現她們在膝蓋後外側有明顯壓痛，尤其在腓骨頭後側進行刺激時會誘發麻痛，超音波檢查可見總腓神經發炎（如圖），經超音波導引神經解套治療，症狀快速改善。

總腓神經是源自於坐骨神經。坐骨神經從後臀部往大腿延伸時，分支成脛神經、總腓神經，其中以總腓神經是下肢神經中最容易被壓迫的神經。骨盆腔手術時，因為擺位的腳架容易直接壓迫神經，故也容易造成短暫垂足與外側小腿麻痛、感覺異常，醫師可用超音波來進行周邊神經的掃描，辨識是否為總腓神經病變，並可視情況，合併神經肌肉電學檢查進行輕、中、重度的傷害分級。

輕度總腓神經病變的病人可以利用熱療、電療、高能量雷射治療，讓膝蓋小腿的肌肉放鬆、減少神經壓迫。

中度以上的神經病變考慮超音波導引神經解套治療，直接給予總腓神經葡萄糖水、B12、自體血小板血漿等治療，讓神經直接滋養、修復，並減少神經附近的筋膜沾黏。

若上述的治療不彰，且肌肉神經電學檢查是重度，合併明顯垂足，要安排核磁共振檢查（MRI）是否存有脊髓內病灶的壓迫。垂足的部分需要穿戴足踝副木，減少因為垂足而絆倒，也要安排一對一的神經復健，喚醒萎縮的肌肉，減少代償性步態。

（作者為順新復健科診所院長）

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