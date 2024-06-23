尿不出來 攝護腺肥大險釀腎衰竭

▲攝護腺肥大雖是常見疾病，但不治療，會影響排尿功能，甚至造成腎衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

75歲的李先生本身有糖尿病史及良性攝護腺肥大，皆有固定接受藥物治療，但近期發現小便狀況變差、且雙下肢出現水腫、甚至某天尿不出來，家屬立刻將他送到醫院。一連串的檢查發現腎功能變差、雙側腎水腫，加上膀胱異常腫脹，緊急放置尿管導尿後，從膀胱引流出超過1000c.c.的尿液，之後接受攝護腺雷射手術後，除了能順利小便，也停止攝護腺藥物。

影響排尿 導致雙側腎水腫

良性攝護腺肥大是男性特有的慢性疾病，針對輕微肥大的患者，藥物治療就有不錯的效果，但還是需要長期追蹤；若藥物治療效果不佳，或不想長期服用藥物，就可以考慮積極進行手術。另外，治療期間如果有發生尿液滯留、反覆泌尿道感染、血尿、膀胱結石、阻塞性腎水腫進而造成腎功能退化，更需要積極治療，甚至考慮手術。

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針對攝護腺肥大的手術，經尿道內視鏡攝護腺電刀刮除手術目前是標準療法，也是相對安全的手術方式，且健保有給付，當然有心肺疾病等高危險群仍需與醫師討論；患者亦可接受新式雷射手術（出血量小、恢復期較快、安全度較高），但需要自費。

良性攝護腺肥大雖然是男性常見問題，但不可輕忽，雖然初期並不一定有明顯的症狀，但隨著疾病進展，若不治療，除了影響到排尿功能，嚴重可能會造成腎衰竭，進而導致性命危險，因此若有排尿等攝護腺相關問題，應儘速至泌尿科就醫、討論，不要害怕接受治療。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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