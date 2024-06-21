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不要怕 氣切有助病人與照顧者
文／洪維亨
79歲的紀伯伯車禍後腦出血住院接受觀察治療。因為他本身有中風的病史且經常有嗆咳的狀況，入院後發生吸入性肺炎之後，又呼吸衰竭，經氣管內管插管後送至加護病房。因紀伯伯年紀大又曾經中風，氣管內管拔管後有再次呼吸衰竭、再次插管的風險，因此家屬開始考慮醫師跟他們溝通過的氣切手術。
民眾普遍對氣切有比較負面的印象，但氣切手術確實能夠對病人提供許多好處。
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提升呼吸器脫離成功率
◎以下狀況可考慮氣切手術：
●呼吸器使用較久或預期會使用超過21天。
●自主咳痰能力弱。
●保護呼吸道，避免吸入性肺炎。
●上呼吸道狹窄。
●頭頸部手術。
紀伯伯同時符合上述前3個項目。
◎氣切有以下好處：
●提升呼吸器脫離成功率：
一般人呼吸道開口在口鼻，氣切手術就是將呼吸道開口下移至頸部，縮短呼吸道，降低呼吸道阻力，並有助病人成功自主呼吸脫離呼吸器。
●就算沒成功脫離呼吸器，也有以下好處：
1.降低呼吸器照護相關肺炎的風險；氣管內管很容易卡痰，而且不容易更換，氣切管比氣管內管短比較容易清潔，也比較容易更換。
2.與氣管內管相比，提升舒適度減少嘴唇潰瘍。
3.有機會經口進食，且可以刷牙漱口，提升口腔衛生。
●抽痰減少肺炎發生：
聲帶有反射會保護氣管，所以在沒有管路的狀況下，從鼻子或嘴巴都抽不到真正的痰。當病人自主咳痰能力很弱時，氣切手術可讓照顧者直接從氣切管進行抽痰，減少肺炎的發生率。
●降低吸入性肺炎可能性：
一般人吞嚥時聲帶會關閉、會厭軟骨會再把氣道蓋起來，才不會有東西掉到呼吸道導致嗆到。
聲帶關閉不全、老人或中風過的病人，因無法完全關閉氣道，就可能在進食或喝水時食物或液體掉入呼吸道，導致吸入性肺炎。氣切管的氣囊可預防東西掉進氣管。若是預防嗆咳專用的氣切管還可以將氣囊上的液體抽掉，大幅降低吸入性肺炎的可能性。
氣切是個小手術，而且很多時候進行氣切手術，對於病人或是照顧者都能提供相當大的幫助。若有氣切相關的問題，都可以於住院期間會診胸腔外科，或是至胸腔外科的門診諮詢。
（作者為彰化基督教醫院胸腔外科醫師）
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