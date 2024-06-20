感冒沒食慾還吃降血糖藥 糖尿病嬤低血糖昏迷送醫

▲糖友需按時量測血糖，以便確實掌握血糖狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

69歲林姓婦人患有糖尿病，平時都靠藥物控制血糖，但日前因感冒食慾差、吃不下飯，卻仍持續服用降血糖藥物，結果早上家人發現患者臥床，口中竟喃喃自語、意識不清，緊急送醫後，發現是嚴重低血糖，所幸住院治療後，神智恢復，並脫離險境，血糖值也恢復正常狀態，可以安心出院。

經詢問患者，原來她已經跟糖尿病和平共處10多年，平時早晚都服用降血糖藥控制血糖，回診檢查糖化血色素（HbA1c）也是介於6.7至6.9%之間，符合成人糖尿病血糖建議控制目標範圍內，不過患者日前因感冒導致胃口變差，1天只吃1餐，但她還是按時服用糖尿病藥物。

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日前家人因患者未前來吃早餐，到房間查看，發現她躺在床上，全身濕透、四肢冰冷，而且神智不清楚，口中喃喃自語，趕緊送往急診，抽血結果，血糖值僅47mg/dL（正常70-100），診斷為低血糖昏迷，緊急靜脈注射2支葡萄糖水後（共20克葡萄糖），意識逐漸恢復，經住院治療，並調整血糖用藥後，3天後平安出院。

糖尿病急性併發症主要為糖尿病酮酸血症、高滲透壓高血糖狀態及低血糖3種，其中又以低血糖最為常見，正常血糖值應介於70-100mg/dL之間，若低於70mg/dL就是低血糖。

辨明2大類型低血糖症狀

◎低血糖症狀有2種

●自主神經相關：心跳加快、發抖、冒冷汗、臉色蒼白等。

●中樞神經相關：視力模糊、嗜睡、意識混亂、抽筋、昏迷等。

糖尿病患發生低血糖的主要原因為生病時進食量過少、未進食及延誤用餐，或者運動過度激烈，以及運動太久未補充食物。另外，口服降血糖藥或胰島素使用不當或使用過量，以及大量喝酒又未進食等。

以林姓婦人為例，因感冒食慾不佳會導致體內血糖降低，此時應減量或暫停某些糖尿病藥物，而她仍服用原來劑量，才會發生低血糖昏迷。

提醒民眾，當血糖過低且神智清醒，可按照「低血糖15法則」處理，即服用含有15公克糖分的食物（如養樂多1瓶、果汁、汽水含糖飲料約150c.c.、方糖4-6顆），15分鐘後重新測量血糖值；如果血糖值仍低於70mg/dL，則重複攝取15克糖分，直到病患清醒。

發現昏迷 讓病患側臥立即送醫

若病患昏迷者，家人也不用太慌張，讓病患側臥並立即送醫，只要低血糖時間沒有持續太久，給予葡萄糖水治療後，絕大部分的病患都會清醒，恢復正常。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

▲醫師提醒，注射胰島素控制血糖，應注意血糖值；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

▲醫師提醒，糖友口服糖尿病藥或注射胰島素，需注意低血糖問題；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

▲若糖友本身血糖降低，在未測血糖狀況下，持續用藥可能會出現意識混亂或昏迷等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

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