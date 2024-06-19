中醫調理為試管嬰兒備孕 高齡婦意外自然懷雙胞胎

▲高齡婦女透過中醫調理，準備做試管嬰兒，竟意外自然懷孕，獲得雙胞胎。（照片提供／王嘉涵）

文／王嘉涵

年逾40歲的呂女士與丈夫結婚8年從未懷孕，自政府推動試管嬰兒補助方案，便決定積極投入做人計畫，2年來經歷3次試管嬰兒療程皆未成功，夫婦倆決定暫停西醫治療，給自己身心靈休息喘息的空間，也預計在這段休養期間，透過中醫調理提升卵子品質後，再進入試管嬰兒療程。

經過3個月的調理，調整規則的月經週期突然出現延遲現象，呂女士用驗孕棒一驗竟然懷孕了，更令人驚喜的是1對雙胞胎！夫妻倆在結婚10年後終於迎來寶貝，享受天倫之樂。

請繼續往下閱讀...

原本調養的目標是希望提高試管嬰兒的受孕率，因此幫呂女士擬定了3個備孕方向：

1.優化每月排出卵子的品質；

2.滋養子宮內膜與型態：

3.強化骨盆腔循環。

除此之外，用藥方式也依循月經週期4階段特色調整，如：月經來潮時，以活血化瘀為主要方向，讓經血順利排出，以利內膜新生；經期結束後，藉由滋腎陰、養肝血的中藥，補養卵子、營養內膜，讓卵子順利成長，內膜穩定增厚；接近排卵期，則以行氣活血為準則，促進卵子排出，以便受精；排卵後則透過溫補腎陽的方式，維持受精卵持續分裂、著床。

呂女士在調養期間，除了依循備孕建議的飲食和生活習慣做調整，並接受4階段月經週期療法，每週定期回診進行藥物調整，健全卵子並滋養內膜，再搭配針灸治療，提升骨盆腔循環，竟意外自然受孕，喜得雙胞胎。

女性的卵子庫存量有限，每月排出的每顆卵子都極其珍貴，不論有無進行人工輔助生殖技術，都可經由中醫進行調養，打造1個最適合迎接新生命的優質環境。

（作者為台中慈濟醫院中醫婦科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法