中醫健腦3療法 打通精、氣、神

▲進行穴位針灸前，需與專業中醫師進行討論；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／鐘聆綺）

文／鍾聆綺

當今許多考生為應對各類考試而投入大量的時間和精力，希望取得優異的成績。同時，伴隨人口高齡化現象，年長者普遍面臨著記憶力下降、注意力不集中等問題，甚至容易出現健忘現象。這些情況無不提醒我們，對腦部健康的關注和保護至關重要。《黃帝內經．素問．生氣通天論》提到了心神的重要性，強調心藏神明，掌握著神明出入的道路。中醫健腦療法結合多種治療，包括針灸、按摩、草藥食療等，並針對特定穴位進行刺激和調理。

針灸、按摩穴位促進血液循環

「針灸」可以改善大腦的供血情況，通過刺激百會穴、印堂穴、太陽穴等穴位，調節氣血流動、促進神經系統的調節，從而提升記憶力、注意力和思維能力。同時，「按摩」特定穴位，如風池穴、曲池穴、湧泉穴等，可促進血液循環、改善睡眠品質，有助於大腦的休息和恢復。

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食療補充Omega 3、維他命B

此外，「食療」也是中醫健腦的重要方式之一，建議考生或上班族可適量攝取鮭魚、核桃、牛肉、蛋等，補充Omega 3、維他命B。

中醫健腦之道強調從整體出發，針對患者的個體差異制定個別治療方案。透過針灸、按摩、食療等多種方式，患者不僅在腦部功能上有所改善，而且整體健康狀況也得到實質提升，甚至帶來多方面的好處。

首先，通過調整氣血，可增強記憶力和學習能力，並提升工作和學業表現。其次，刺激特定穴位，可調節神經系統活動，有助於提升專注力和思考能力。此外，適時釋放壓力、平衡情緒，也可有效舒緩焦慮和壓力，進而改善大腦功能，並改善腦部供血和氧氣供應，可延緩腦部老化的速度。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

▲鐘聆綺醫師建議按摩頭部穴位，有效打通體內精、氣、神。（照片提供／鐘聆綺）

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