「假日運動員」熱身不足 腿後肌拉傷 踝韌帶撕裂

▲運動前熱身活動不可少，藉此減少運動傷害風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

年近半百的吳經理週末總會約三五球友到網球場廝殺一番，但日前他為了一記網前救球，左大腿用力一蹦，瞬間的劇烈疼痛讓他無法動彈，連走路都舉步維艱，不得不打退堂鼓棄賽。經緊急冰敷處理後隔天就醫檢查，結果發現他的左大腿腿後肌部分肌肉斷裂腫脹，連左踝內側關節都有皮下血腫，讓他自嘲「勇腳變跛腳」！

緊急冰敷就醫 1週後正常行走

所幸吳經理受傷後沒有硬撐，選擇及早治療並接受復健運動，經建議以肌內效貼布幫助皮下血管收縮、提供關節穩定性，再利用高能量雷射儀器去除瘀青，讓他1週後即可正常行走，期望兩週後可重回球場，享受大汗淋漓的快感。

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許多熱愛假日運動的中年民眾可能都有上述經驗，難得有空與朋友相聚，一時興起就想在球場上拚個輸贏，但是因為熱身不夠，急著登場，或者肌耐力不足、專項技巧未純熟等原因，導致常在突然跑動加速時，瞬間拉傷大腿腿後肌（又稱膕旁肌、膕繩肌），若導致部分肌肉纖維斷裂，會合併產生肌肉內血腫，不僅無法自然走路與伸直膝蓋，還會因瘀血下流，在接近膝窩處看到皮下瘀青。

但是像吳經理的例子就很少見，他可能大腿拉傷時，左腳踝踩不穩而同時傷到內踝三角韌帶，進而造成韌帶撕裂皮下瘀青，膝關節與踝關節功能同時受到影響而跛腳。此時先用超音波掃描準確定位左腿後肌的撕裂處，給予急性冰敷治療與雷射消腫（圖1），同時在左踝瘀青處貼上「肌內效貼布」去腫（圖2），3天後回診，患者步態已接近正常，大腿膝窩出現的瘀青反而比左踝範圍更小（圖3），持續接受物理治療及高能量雷射加速復原，1週後行走已恢復正常，大腿肌肉也無緊繃感。

▲圖1：透過高能量雷射可舒緩患部腫脹問題。（照片提供／趙明哲）

▲圖2：醫師透過肌內效貼布避免傷勢惡化。（照片提供／趙明哲）

▲圖3：膝窩處皮下瘀青是嚴重腿後肌拉傷症狀。（照片提供／趙明哲）

造成下肢肌肉撕裂傷的原因主要與熱身不夠、肌耐力不足及專項技巧未純熟有關，民眾運動前務必要降低這3項危險因子發生機率，例如平時可訓練增強下肢肌肉的肌力爆發力，以及運動後的拉筋伸展動作，與跳躍落地時，身體對關節的本體感覺。

接受教練指導 以降低運動傷害

另外不妨也接受專業教練指導專項運動技巧訓練及熱身建議，大幅減少動力鏈失衡引起的運動傷害，並提升運動功能表現。

提醒「假日運動員」們若在球場上有疑似下肢拉傷狀況，即應下場休息冰敷，如果持續不良於行，就需要及早尋找醫療協助早期治療早日康復，也可藉由詳細的理學檢查與影像掃描，發現可能遺漏的第2病兆。

（作者為崇心復健科診所院長）

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