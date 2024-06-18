男子健檢 發現罕見胃瘜肉

▲胃與食道交接處，也就是俗稱「賁門」的位置，發現一顆1公分大的瘜肉。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

40歲男性接受公司高階健檢，在內視鏡檢查時發現，胃與食道交接處，也就是俗稱「賁門」的位置，發現一顆1公分大的瘜肉。他沒有吞嚥困難、消化道出血、體重減輕、胃口不好、或胃酸逆流的症狀，病理結果顯示「增生性瘜肉」，我開立相關藥物，並請他持續追蹤。

常見的胃瘜肉包括「增生性瘜肉」、「胃底腺瘜肉」或「腺瘤」，少見的胃瘜肉有「平滑肌瘤」、「神經內分泌瘤」或「間質瘤」；胃底腺瘜肉佔的比例最高，其次是增生性瘜肉，兩者很少超過1公分，小於0.8公分者幾乎沒有癌化的可能，大於0.5公分的瘜肉建議切除。

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超過1公分有隱藏癌化細胞風險

胃底腺瘜肉的發生與長期使用制酸劑，所導致的黏膜增生有關，它的癌化風險是所有胃瘜肉中最低的；與幽門桿菌相關的胃瘜肉，有增生性瘜肉和腺瘤，有感染者接受滅菌治療，可控制瘜肉大小與顆數；胃腺瘤發生比例較少，但具較大癌化風險者，通常大於1公分，切除後建議1年內做胃鏡看有無復發。

「賁門」是胃與食道之間的緩衝區，它屬於胃還是食道，一直以來爭議不斷，但現在普遍認為它是胃的一部分，而胃瘜肉則好發於體部、竇部和底部。賁門瘜肉很罕見，有文章做出分析，拿330個患者與對照組相比，並未發現更多的的逆流症狀、巴洛氏食道與幽門桿菌感染，但個案數實在太少，無法針對賁門瘜肉的特性下最後結論。

我們尚未完全明白賁門瘜肉的成因，統計顯示，大多屬於增生性瘜肉，超過1公分有隱藏癌化細胞的風險，建議全部切除。雖然大多患者沒有症狀，也沒有標準的治療藥物，但如果產生阻塞、出血或吞嚥困難時，也是瘜肉切除的適應症，更需要定期回診追蹤。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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