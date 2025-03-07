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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腹瀉門急診近5年最高 苗縣腹瀉群聚事件皆為諾羅病毒

2025/03/07 15:20

近期不少人飽受腹瀉所苦，腹瀉門診創5年新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期不少人飽受腹瀉所苦，腹瀉門診創5年新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近期不少民眾常因腹瀉不舒服到醫療院所看診，苗栗縣政府衛生局今（7）天指出，全國腹瀉門急診就診人次為近5年最高，而苗栗縣今年以來，腹瀉群聚事件涉及患者皆為諾羅病毒，提醒民眾落實手部及飲食衛生，縣府也會要求餐飲及旅宿業者加強衛生管理。

苗栗縣政府衛生局表示，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，2025年截至2月底流行病毒株以GII.17為主，該型別已多年未於國內流行，亦有基因重組變異，多數民眾無免疫力，衛生局提醒民眾如廁後、進食及備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

另外，苗縣府衛生局長楊文志強調，近期腹瀉群聚案件發生場所以餐飲旅宿場所、校園為多，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員健康情形，如疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。另外，為降低諾羅病毒傳播風險，處理受病患污染的器物表面（如課桌椅、地面、門把等）前應戴上手套與口罩，並用20 c.c.漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒清理。

腹瀉門急診近5年最高，苗縣腹瀉群聚事件皆為諾羅病毒。（苗縣府提供）

腹瀉門急診近5年最高，苗縣腹瀉群聚事件皆為諾羅病毒。（苗縣府提供）

腹瀉門急診近5年最高，苗縣腹瀉群聚事件皆為諾羅病毒。（苗縣府提供）

腹瀉門急診近5年最高，苗縣腹瀉群聚事件皆為諾羅病毒。（苗縣府提供）

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