中年婦女貧血「血色素過低」竟是大腸癌第3期

腫瘤周邊血流旺盛，腸壁較薄，較硬糞便通過腫瘤，可能造成腸壁破皮出血。醫師康祐榕指婦人可能沒發現自己有血便。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名55歲職業婦女去年參加公司安排的例行性成人健康檢查，檢查報告她血色素只有7g/dL（正常值12g/dL以上），明顯貧血，進一步就醫檢查竟發現罹患第3期大腸癌，降結腸處有1顆4公分的腫瘤，經手術切除及化療後，3個月後重回職腸。

台中醫院家醫科醫師康祐榕指出，這名婦人就醫時臉色明顯較蒼白，身高約155公分、體重約45公斤，飲食養生清淡，但容易疲倦、半年內體重減輕5公斤，原認為是工作與照顧2個國高中孩子太疲倦造成，不以為意，沒想到意外發現自己罹癌。

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康祐榕表示，婦人檢查報告明顯貧血，懷疑腸道出血，安排糞便潛血檢查為陽性反應，進一步做大腸鏡與胃鏡檢查，發現降結腸處有4公分腫瘤，已經吃到腸壁，為第3期初的大腸癌。幸好沒有遠端轉移，經切除腫瘤並接受化療，恢復良好。

康祐榕說，腫瘤周邊血流旺盛，腸壁較薄，較硬糞便通過腫瘤，可能造成腸壁破皮出血，慢性出血導致貧血，婦人只發現自己大便習慣改變、體重減輕，沒發現自己可能有血便。

康祐榕提醒，明（8）天是38婦女節，提醒婦女照顧家人也要愛自己，多關心自己的健康，國建署提供30歲以上民眾定期成人健檢，今（2025）年起擴大6癌篩檢的對象，包括40歲以上、74歲以下都可以接受乳房攝影檢查；25歲以上女性接受子宮頸抹片檢查，以及新增人類乳突病毒檢查與放寬重度吸菸者藉由低劑量肺部斷層掃描檢查肺癌等，健檢癌篩愛自己。

台中醫院家醫科醫師康祐榕指婦人在降結腸處有4公分腫瘤，已經吃到腸壁，為第三期初的大腸癌。（記者蔡淑媛攝）

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