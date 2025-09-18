自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹市HPV公費疫苗施打今年首納國中男生 約6千人受惠

2025/09/18 15:51

新竹市衛生局安排多場衛教課程，協助學生與家長建立正確認知，共同提升防癌意識。示意圖。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局安排多場衛教課程，協助學生與家長建立正確認知，共同提升防癌意識。示意圖。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局配合衛福部政策，明（19）日起擴大HPV公費疫苗施打對象，並採校園集中接種方式，巡迴轄內21所國中施打，受惠學生人數將由過往僅女性的2900餘人，如今納入3200多名國中男生，將有超過6千多名國中男女生受惠，將從19日到10月中旬施打第一劑，明（2026）年3月到4月施打第二劑，以提供全面的保護力。

衛生局表示，HPV病毒對青少年健康影響深遠，接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式，今年竹市擴大補助範圍，將國中男生納入公費接種對象，讓男、女生一同參與接種，強化防癌戰力。HPV是一種常見病毒，感染後可能引發子宮頸癌、口咽癌、陰莖癌及尖形濕疣（俗稱菜花）等疾病，接種HPV疫苗能有效降低感染與相關癌症風險。

據統計，目前女性學生的HPV疫苗施打率約達9成，今年更首度納入男學生接種，衛生局也已陸續安排多場衛教課程，協助學生與家長建立正確認知，共同提升防癌意識。凡就讀竹市各國中、具本國籍的國二學生，即113學年度入學之國中生（出生於民國100年9月2日至101年9月1日），皆符合114年度公費接種資格。若學生因故未能於校園完成接種，可持由學校或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，前往轄內13家合約院所補打，確保接種不中斷。民眾可洽三區衛生所，東區03-5236158、北區03-5353969、香山區03-5388109。

新竹市HPV公費疫苗施打今年首納入國中男生 ，竹市共約6千學生受惠。示意圖。（記者洪美秀攝）

新竹市HPV公費疫苗施打今年首納入國中男生 ，竹市共約6千學生受惠。示意圖。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局表示，HPV病毒對青少年健康影響深遠，接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局表示，HPV病毒對青少年健康影響深遠，接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式。（記者洪美秀攝）

