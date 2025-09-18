健康網》日常生活怎麼控糖？ 法國百萬網紅提7大實用做法

日常生活應該如何控糖？專家表示，不妨在每餐前加一盤蔬菜，不論是生的、熟的、有沒有醬汁或起司，都具發揮控糖的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期血糖過高影響，不只讓人身體發炎，甚至可能罹患糖尿病。日常生活應該如何控糖？法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）結合科學研究，整理出7大簡單又實用的「控糖技巧」，讓人不用放棄喜歡的食物，也能輕鬆改善健康。

法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩近期在其YT頻道「控糖革命」上發影片說，如果你想比現在更有活力，調控血糖就是第一步。這些技巧並不是高深的醫學理論，而是任何人都能立即上手的生活改變。無論是調整進食順序、選擇早餐內容，還是搭配蔬菜與蛋白質，細小的改變就能大幅減緩血糖波動，進而提升專注力。她從科學研究找日常生活控糖法則，以下是她歸納的7項做法：

技巧1：食物順序法

研究顯示，只要按照正確的順序進食，就能把血糖飆升降低高達 75%。方法很簡單：先吃蔬菜、再吃蛋白質和脂肪、最後才吃澱粉和糖分。

這是個簡單的開始。下次吃飯時，如果食物分得很開，就先吃蔬菜，然後是肉類和脂肪，最後再吃碳水化合物，比如米飯、義大利麵、馬鈴薯、麵包，當然還有甜點。

這個技巧之所以有效，是因為當我們先吃蔬菜時，由於它們富含纖維，會在腸道內形成一層強大的保護網。這層網會減緩後面攝取的碳水化合物中的葡萄糖分子，進入血液的速度。

技巧2：以蔬菜開頭

在每餐前加一盤蔬菜，不論是生的、熟的、有沒有醬汁或起司，都能發揮類似技巧1的效果，最簡單的蔬菜前菜是在餐廳點1份配菜沙拉，或吃一些小黃瓜片、小番茄。理想情況下，蔬菜前菜應該佔整餐總量的30%。

技巧3：不要再計算熱量

熱量無法真正告訴你食物對健康的影響。兩個人吃相同熱量的食物，一個可能血糖飆升、疲倦、痘痘、糖尿病上身；另一個則血糖穩定、精神飽滿。與其糾結熱量數字，讓你分心，還不如專注於食物內容和控糖技巧。

技巧4：鹹味早餐

多數人早餐習慣吃甜的，例如，穀片、果汁、麵包果醬等，這會讓一天血糖大起大落開，造成能量不穩和飢餓感反覆。改成蛋、優格、堅果、豆腐、魚肉，加點脂肪和少量澱粉，能大幅改善一天的狀態。

最重要的是，鹹味早餐不應該含任何甜味的東西，除非你想加一點水果來增添風味。

技巧5：選擇甜點的進食時間

當我們想吃含糖的甜食時（這完全沒問題，再次強調是為了快樂），對於我們的血糖來說，有個更好的時間和更糟糕的時間。

最糟糕的時間是在早晨空腹時，或者兩餐之間空腹時。因為當你胃是空的，你吃的任何東西都會非常快速地進入消化系統，並快速地進入血液，把甜食留到正餐後再吃，能降低衝擊。

技巧6：飯後活動

餐後90分鐘內動一動，哪怕只散步10分鐘、洗碗或做小腿抬舉運動，都能讓肌肉幫忙吸收血液中的多餘葡萄糖。

技巧7：給碳水「穿衣服」

單吃碳水（麵包、飯、蛋糕）會導致血糖急升。解決方法是搭配蛋白質、脂肪或纖維。比如，蛋糕配優格，餅乾配杏仁，或義大利麵加雞肉與蔬菜。這會減緩義大利麵轉化為葡萄糖，以及葡萄糖進入血液的速度。

