公費流感疫苗開打倒數！彰化採購35萬劑 今線上預約

今（2025）年公費流感疫苗將在10月1日正式開打，彰化縣衛生局為分流施打人潮，讓民眾不必久候，特別提前開放線上預約

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（2025）年公費流感疫苗將在10月1日正式開打，彰化縣衛生局為分流施打人潮，讓民眾不必久候，特別提前開放線上預約。從今天（18日）下午起，符合資格的民眾就能透過網路預約接種，全縣備有超過35萬劑流感疫苗與中央提供的新冠疫苗，呼籲民眾把握機會，一次接種流感與新冠疫苗，獲得雙重保護。

衛生局表示，今年採購流感疫苗共計35萬8,130劑，並同步提供新冠疫苗，讓民眾能「左流右新」一次接種兩種疫苗，為健康提供雙重保護。為了讓接種流程更順暢，衛生局特別規劃，自9月18日下午1時起，已提前開放「彰化疫苗接種預約e點通」網站，供符合資格的民眾預約。國小至高中職學生則維持校園接種服務。

流感及新冠疫苗的公費接種將分兩階段進行。第一階段自10月1日開打，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員等11類公費流感疫苗對象，以及65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒等9類公費新冠疫苗對象。

第二階段則從11月1日開始，擴大至50至64歲無高風險慢性病的成人。衛生局呼籲符合資格的民眾儘早接種，才能在流感高峰期前，獲得完整的保護力。

全縣共有260家流感疫苗合約醫療院所及217家新冠疫苗合約醫療院所提供接種服務。另外，為了方便長者，10月3日起，縣內各社區將陸續設置517處接種站，提供65歲以上長者便利的接種服務。

彰化縣採購35萬劑流感疫苗，都是最新的三價流感疫苗。（縣府提供）

彰化縣從今天下午起開放民眾提前預約接種公費流感疫苗與新冠疫苗。（圖擷取彰化疫苗接種預約e點通）

