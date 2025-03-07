健康網》40歲男胃潰瘍驗出幽門桿菌 沒追蹤2年變胃癌

醫師表示，幽門桿菌的傳染途徑，主要是經由唾液及糞便傳染，或者是飲用到被感染的水源，因此很容易在家人之間交互感染；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40多歲男子因為胃不舒服就醫，檢查發現胃潰瘍並驗出幽門螺旋桿菌，經殺菌治療與服用10天份口服藥，症狀明顯改善。醫師特別囑咐患者要定期回診追蹤胃部與幽門桿菌狀況，但他因為工作繁忙，加上覺得預約掛號麻煩，就自行中斷回診，未料2年後，他再次因胃痛、頭暈就診，結果發現，除了幽門桿菌依然存在，且當初潰瘍的部分已癌變，確診胃癌二期。

胃癌5年存活率約20%

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享上述個案，他指出，當健檢報告發現有幽門桿菌時，請務必積極治療並定期追蹤。幽門桿菌已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌因子，它會破壞胃黏膜，進而引發胃炎、胃潰瘍等等胃部病變，甚至會增加罹患胃癌的風險。

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雖然現在微創手術恢復得很快，但依據目前的統計數據，胃癌的5年存活率約20%左右。而且拖到越後面的期數，治療的難度與風險越高。

醫師指出，幽門桿菌已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌因子，它會破壞胃黏膜，進而引發胃炎、胃潰瘍等等胃部病變，甚至會增加胃癌風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

確診幽門桿菌 當心與家人交互感染

有不少人疑惑：「為什麼已經殺菌治療了，幽門桿菌還會反覆感染呢？」陳榮堅表示，其中很容易被忽略的，就是家人相互傳染。幽門桿菌的傳染途徑，主要是經由唾液及糞便傳染，或者是飲用到被感染的水源。

所以，當自己確診幽門桿菌並已經在治療時，建議同時關心家人是否有相關的腸胃道症狀，若發現有症狀時，一併接受殺菌療程，才能有效防止家族內的反覆交互感染。

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