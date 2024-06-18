老是疲倦疼痛 恐慢性發炎警報

▲養成良好口腔衛生習慣，可降低身體發炎的健康威脅。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

如果身體老是覺得疲倦、疼痛，有可能是身體慢性發炎，而自體免疫疾病如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症及僵直性脊椎炎，皆與身體的異常發炎反應息息相關。慢性發炎是身體對於持續刺激的一種反應，反應如果長期存在，可能會導致疲勞、關節疼痛、情緒等問題。

調整飲食運動 注意口腔健康

台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫表示，飲食習慣對於緩解發炎反應很重要，建議患者應多吃蔬菜水果及魚類，減少紅肉及加工肉類的攝取，儘量避免甜食及含糖飲料，可有助於降低體內的發炎反應。

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此外，口腔健康常被忽視，刷牙不徹底可能使口腔細菌滋生，引發牙周病，而牙周病不僅是口腔問題，還會導致全身性的發炎。有研究顯示，牙周病患者罹患自體免疫疾病及心血管疾病如心肌梗塞、腦中風的風險也比較高。

為了預防這些健康威脅，鄭傑夫提醒，應養成良好的口腔衛生習慣，每餐吃飯後記得刷牙；每年至少做一次牙齒檢查。除此之外，根據個人體能狀況進行規律運動、戒菸及避免過度飲酒，對於改善身體的發炎狀況會有所幫助。

鄭傑夫說，現代人生活忙碌，常會忽視身體的求救訊號，提醒民眾要重視慢性發炎帶來的健康威脅，透過調整飲食、規律運動與適時的紓壓，及充足的睡眠、控制體重，都能降低身體發炎的風險，預防相關疾病發生。

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