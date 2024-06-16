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內視鏡鼻甲手術 鼻塞鼻竇炎一次解決

2024/06/16 05:30

▲鼻塞如藥物控制不佳，可考慮內視鏡鼻甲手術，避免自行使用成藥越噴越塞。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／蔡昌益

35歲的洪先生，從青少年開始就飽受鼻塞之苦。剛開始靠著規律服用藥物還可以緩解症狀，但是最近2年以來，鼻塞越來越嚴重，甚至到了幾乎整天都難以呼吸的程度，即使服用藥物也幫助不大，嚴重影響生活品質。

就醫後經診斷為「鼻中膈彎曲合併下鼻甲肥厚」，並接受「鼻中膈矯正合併下鼻甲部分切除」手術。手術在全身麻醉下進行，使用鼻內視鏡以及動力旋轉刀，移除了阻塞的組織，術後以可吸收式的鼻止血棉，大大減輕了處理傷口時的出血及疼痛。回診清除了殘餘的血塊之後，呼吸變得順暢，也不必再依賴藥物了。

鼻甲是鼻腔裡頭的正常構造，分為上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲，功能是把空氣加溫、加濕。其中的下鼻甲最靠近鼻孔，如果因長期過敏控制不良而肥大，常常引起鼻塞；在使用藥物控制不佳的情況之下，便可以考慮以手術方式改善。

傳統的下鼻甲手術是醫師在照明頭燈照射下，用下鼻甲剪切除，但對於後半段的下鼻甲難以處理；現在改成用鼻內視鏡去看，用動力旋轉刀去切，視野以及速度大幅提升，可以確保由前往後阻塞的區域都能妥善處理，提升手術效果。如果有鼻中膈彎曲或是慢性鼻竇炎，也能一併處理。

過程中採取全身麻醉方式，避免不必要的緊張與恐懼，術後以可分解式鼻止血棉止血，會在鼻腔內漸漸分解排出。術後1週內不可劇烈運動，要避免過熱、進補的食物，以防傷口出血。出院之後需要再回門診清除鼻中殘餘血塊1-2次，在家使用鼻沖洗器，也有助於鼻中血塊的清除，順暢呼吸。

長期用血管收縮型鼻噴劑 恐越噴越塞

隨著科技的進步，內視鏡鼻甲手術在手術技巧、新的工具、鼻止血棉方面都有新的發展與進步，手術帶來的疼痛不適已大大減少，因此如有鼻塞的問題，請到耳鼻喉科就診，確定病因，對症治療。千萬別自行使用成藥，如果長期使用血管收縮型鼻噴劑，會使得鼻甲代償性肥厚，將越噴越塞。

（作者為彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部主治醫師）

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