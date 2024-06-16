中醫看小兒過動症 從內對應調理

▲過動症主要有注意力不易集中、活動量過多、行為衝動的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許秀慧

注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），在兒童時期俗稱為「過動兒」。2023年衛生福利部資料指出，我國ADHD盛行率為9.02%，代表約每11個小朋友中，即有一個是過動兒，男女比例約等於4：1。

注意力不易集中 可歸臟躁、躁動

一般是在7歲以前發病，其主要的問題表現在3個層面，分別為：注意力不易集中、活動量過多、行為衝動。

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注意力不易集中過動症在傳統中醫古籍無相對應的專病，但依其症狀表現可歸於「臟躁」、「躁動」、「健忘」等範疇。

《素問．至真要大論》：「諸躁狂越，皆屬於火。」小兒大多表現「陽常有餘，陰常不足」的生理特點，歸類於臟腑辨證，即是「心肝常有餘，肺脾腎常不足」。

五臟六腑陰陽失調皆可能導致過動

在「心常有餘」的表現上，心火易亢，致出現心神不安、神志不寧、過動的症狀；小兒「肝常有餘」，易造成肝鬱化火、肝火上炎擾動神志，而有過動的情形。

至於「脾常不足」、腎精不足或腎水不足，則可能導致注意力不足。換句話說，五臟六腑陰陽失調皆可能導致注意力不足或過動，中醫依據不同證型治療，往往能有不錯療效。

小兒過動症的評估診斷，須先排除是否可能與過敏性鼻炎有關，有些小孩因鼻塞、眼癢、鼻癢常常揉眼、揉鼻等，造成注意力不易集中，在配合中醫治療改善過敏症狀後，往往也能改善夜間睡眠，相對來說，白天專注力也會提升許多。

先排除是否可能與過敏性鼻炎有關

另外，不容忽視的是飲食造成「腸胃積熱」有關，生長發育期的兒童多屬於純陽之體，易躁熱上火，若常吃高熱量、油炸、甜食，如炸雞、薯條、洋芋片、蛋糕、巧克力等，會導致腸胃積熱更嚴重，情緒更容易暴躁不穩；透過中藥調理腸胃，使腸胃系統恢復正常運作，異常的熱就不會不斷累積，減少衝動、專注力不足的行為，也間接幫助生長發育。

臨床上，以針灸治療兒童過動症也有明顯的效果，透過刺激頭皮穴位如百會、四神聰、本神、神庭，可增加腦內神經傳導物質的分泌、促進腦部循環，配合其他穴位如內關、三陰交、太衝等，更可以幫助孩子鎮定安神、減少衝動的行為和情緒。

（作者為鹿港基督教醫院中醫科主治醫師）

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