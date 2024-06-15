退休族全身痛查不出 竟是憂鬱症來亂

▲憂鬱症是失智的前兆，醫師提醒，勿輕忽老人憂鬱症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕

徐先生2年前年滿65歲退休後，常因為睡不好吃安眠藥、肩膀關節疼痛吃止痛藥、做復健，狀況沒改善，負面情緒增加、老覺得無力、不想出門、擔心自己生大病，到大醫院全身檢查確定身體沒問題，轉診到身心醫學科，確診為憂鬱症，在規律服藥下，徐先生對身體疼痛的敏感度降低，生活品質明顯改善。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師張芳瑜指出，現在人生活壓力大，罹患憂鬱症的比例增加，其實退休老年人也是憂鬱症高危險群，因為屆齡退休後失去生活重心，身體疾病增加，身邊親友陸續離世等多重原因，發生憂鬱症的機率高。

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每100名長者 1成有憂鬱症狀

根據國外統計，每100名長者中，會有10人有憂鬱症狀，其中1-2人會符合憂鬱症診斷，致病原因與中風、巴金森氏症、紅斑性狼瘡和部分藥物的副作用有關，另外，對自己要求高、情緒時常處於緊繃狀態、社會家庭支持度不足的人也是好發族群。

張芳瑜提到，憂鬱症是失智前兆，若遲遲未治療不僅病情會加重，更可能會影響病人的認知功能，演變成失智症；若病人本身就有失智情況而又未治療憂鬱症，就會加速退化程度。

國外統計指出，一般10-20名有自殺企圖的成年人中，會有1人自殺死亡，但在65歲以上的長者中，4名有自殺企圖者中就有1人死亡，且一般高齡族群中約有6%長者有自殺的想法，因此長者的情緒不可不重視。

張芳瑜強調，長者要預防憂鬱症，可以在退休前預先規劃好未來的生活，藉由規律的社團活動轉移生活重心，而維持均衡飲食、適當運動等良好生活習慣，也對憂鬱症有一定程度的預防效果。

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