社群媒體當道 9成年輕人陷焦慮

▲美國調查發現，每天使用社交媒體的年輕人中，有9成可能出現焦慮情況，需特別留意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

網路近年來越發普及，但網路霸凌問題隨之而來，美國調查發現，每天使用社交媒體的年輕人中，有9成可能出現焦慮情況。兒童心智科醫師黃雅芬指出，近年來具有憂鬱傾向的青少年較以往增加，師長務必提醒孩子，要為自己在網路的言論負責，並提供正確的引導，並在孩子出現異常時，及時發現、提供協助。

每年6月的第3個星期五是國際「停止網路霸凌日」，董氏基金會執行長姚思遠指出，青少年習慣通過網路分享生活與個人觀點，但層出不窮的網路霸凌事件可能嚴重衝擊青少年的身心，帶來的影響不容小覷，在使用社群進行互動時，也應建立應有的界線與防備。

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網路霸凌 影響青少年身心

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，基金會曾於2021年針對全台國高中職生進行網路霸凌及憂鬱情緒現況調查，其中有50%的網路霸凌受害者「總是」或「經常」感受到壓力，並對自己的生活造成影響，且明顯具有憂鬱情緒，並因此「需要專業協助」，或是「出現自我傷害企圖者」的比例，分別高出未曾受過網路霸凌者的近5倍與10倍。

黃雅芬兒童心智診所院長黃雅芬進一步指出，與沒有網路的時代相比，憂鬱青少年明顯增加，且因為父母無法掌握孩子在網路上的心態變化，往往難以第一時間發現孩子的異常，且螢幕另一端的互動對象真實身份與意圖更難以辨別，遑論後續解決網路霸凌問題。

黃雅芬強調，即使處理上很困難，但此時青少年在極大的人際壓力下，仍非常需要父母與師長的幫助，建議師長可掌握「建立信任」、「關注變化」及「學習並正確示範」等3個原則，通過足夠的信任關係，讓孩子願意求助，並在變化發生當下馬上發現，提供協助。

黃雅芬說，大人也應該學習網路與AI科技，理解孩子在接觸的是什麼內容，並抱持著正面的態度陪伴孩子、面對事件時則示範正確的應對方式，且務必提醒孩子，網路也是真實的世界，使用者也要對自己的言行負責，同時引導孩子思考未來是否會後悔自己的言論、不該隨意評論不熟悉的事物等。

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