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端午後炎夏報到 「涼補心」3字訣預防熱傷害

2024/06/13 05:30

▲防熱傷害應注意保持涼爽、補充水分及提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期氣溫飆升，各地炎熱程度堪比烤爐，國民健康署提醒，端午過後的氣溫明顯攀升，人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，更容易發生熱傷害，民眾可把握「涼、補、心」3字訣，保持涼爽、補充水分、提高警覺心，才能有效對抗高溫。

4月熱傷害就醫人數翻倍

據疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，今年4月單月熱傷害就診人次達到231人次，較去年同期的111人次增加1倍以上，5月則有169人次，較去年的242人次略有減少。

國健署社區健康組研究員黃巧文指出，今年高溫發生時間較往年略有提前，不過5月又有一段比較涼爽的時期，因此熱傷害人數較少；端午過後，天氣轉為非常炎熱的型態，提醒民眾要注意熱傷害防護，嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者等高風險族群更要小心。

黃巧文進一步指出，民眾平時可牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，外出時穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服，搭配合適的防曬用具，開車出門的民眾也要留意，即使車內有開空調，也不能把孩子或寵物單獨留在車內，以免發生危險。

針對室內方面，黃巧文建議，可通過遮光窗簾等避免陽光直射，同時保持環境空氣流通，或透過灑水降溫、空調維持環境舒適，並關掉非必要的燈和電器設備，避免產生更多的熱。

每日喝足2000c.c.開水

黃巧文提醒，平時應養成每天喝至少2000c.c.白開水的好習慣，且不可等到口渴才補充水分，長時間從事高強度的活動或工作者則要同時留意電解質補充情況，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況，且千萬避免補充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料。

黃巧文提到，除自身防護外，建議嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時的高溫時段外出，如果一定要出門，建議行走於陰涼處，並注意防曬措施。

至於一般民眾，黃巧文說，平時也要注意中央氣象署發布的警訊，並留意自己與周邊友人的身體變化，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，必要時，儘速就醫求助。

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