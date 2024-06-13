把握夏日享「瘦」好時機 中醫4招消脂減重

▲減重後，穿比基尼有自信；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

炎炎夏日來臨，沒有厚重外套的掩飾，才驚覺這身材怎麼穿比基尼？別擔心！了解四季新陳代謝的密碼，夏季可是減重好時機。

季節溫度變化會影響人體的新陳代謝。春天迎來溫暖的氣候，人體的代謝率會開始逐步上升。夏季時，陽光充足和氣溫升高，使得我們的新陳代謝顯著加快，更多的日曬也會讓人體獲得更多的維生素D，戶外活動和運動也因為天氣的溫暖而變得更加頻繁，這不僅有助於燃燒更多的卡路里，還能增強體內能量的消耗，有利於新陳代謝。

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水要喝夠 增蛋白質少碳水化合物

因此，夏季當然是減重的最佳時機，建議如果希望夏季能把體態維持在最好的狀態，以下4個原則一定要達成。

●大量補充水分：氣溫升高，身體容易脫水。保持身體足夠水分量有助於新陳代謝與減重，根據研究，每多飲用500毫升水，可將人體代謝率提高多達30%。但是夏天多喝冰冷果汁、可樂、手搖飲等含糖量高的飲料代替飲水，反而讓人難以控制體重。

中藥涼茶飲 取代高熱量手搖飲

為了避免攝取過多的熱量，我們可以用自製的中藥涼茶飲—養心涼韻茶（如圖）來緩解燥熱、提升代謝，並達到消脂減重的效果。

決明子1錢、白鶴靈芝草0.5錢、枸杞1錢、烏梅1顆、菊花0.5錢、薄荷0.5錢。將上述藥材與250c.c.熱水沖泡後放涼飲用，也可冰飲。

●增加蛋白質攝取量：夏日的三餐飲食要增加蛋白質攝取量，並減少碳水化合物攝取量，可以適量添加天然的辣椒。辣椒素也可以適度促進新陳代謝，但是不要加入辣醬，因為醬料類往往含有大量的鈉，對高血壓的族群不合適。

每週適度運動 睡足7-8小時

●運動：每週4-5天的阻力訓練運動與中強度有氧運動結合。不論是瑜伽、舞蹈、健身、游泳等各種活動，穿插進行，這些運動可以幫助促進新陳代謝，並快速燃燒脂肪。

●睡眠：睡眠不足會降低代謝，每晚至少睡足7-8小時。根據印度阿育吠陀醫學，好的睡眠其實不是睡多久，是要在對的時間睡覺和起床，才能夠擁有最佳的睡眠品質。

最好的夏日睡眠時間是晚上10點到清晨6點。充足的睡眠可以幫助緩解壓力，並最大限度地減少體內壓力荷爾蒙的水平，不良的睡眠反而會破壞食慾荷爾蒙的平衡，導致對高脂肪和高糖食物的渴望增加。

掌握夏季減重的黃金時機，健康的生活方式不僅是為了減重，更是為了讓身體在任何季節都能保持最佳狀態，成為最健康、最自信的自己！

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

▲養心涼韻茶可緩解燥熱、提升代謝。（照片提供／邱伯恩）

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