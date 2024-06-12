外婆跌倒過世…醫寫書教「骨鬆照顧」獲獎

▲戴大為（右）彙整的《骨質疏鬆&肌少症診治照護全書》，內容完整涵蓋營養、運動與治療。（糖尿病關懷基金會提供）

記者林志怡／台北報導

糖尿病關懷基金會舉行首屆「戴東原教授科普獎」，首屆獲獎的醫療科普書主題包括糖尿病控糖建議、骨質疏鬆與肌少症照顧、吞嚥困難照護等。其中成大醫院骨科部主治醫師戴大為說，外婆因為跌倒而辭世後，他希望透過寫書介紹骨鬆與肌少症，讓民眾有機會先知道相關知識，面對類似情況時，不要像外婆一樣辛苦。

糖尿病關懷基金會首度舉辦「戴東原教授科普獎」，總計52項作品角逐獎項，最終由醫師黃維人與營養師蔡佳樺合著的《糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典》、成大醫院骨科部主治醫師戴大為的《骨質疏鬆＆肌少症照護全書》、台大醫院復健科與營養師團隊合著的《吞嚥困難安心照護飲食全書》等獲獎。

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戴大為說，跌倒每年會造成2萬例以上的髖部骨折個案，且個案普遍跌倒前身體狀態就比較差，開刀治療後，往往會更加虛弱，吸入性肺炎、高血壓、心臟病、中風等各式併發症也隨之而來，1年內的死亡率可達到近2成。

戴大為表示，他的外婆也是跌了一跤後，因髖部骨折送醫開刀，痛苦地走完人生最後一程，他希望民眾可以事先知道相關的照顧知識、面對類似情況可以不用像外婆那樣走得那麼累，最終彙整了病患常問的問題，寫成《骨質疏鬆＆肌少症照護全書》，希望藉此讓大家更早知道骨質疏鬆與肌少症的危害。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元進一步說明，糖尿病患者有50%超過65歲、25%超過75歲，多重用藥、老年症候群、肌少症等衰弱是糖友普遍會遇到的情況，尤其視力不佳、神經感覺不好、空間感知度不良、肌肉沒力氣者就更容易跌倒與骨折，需要特別注意日常照顧。

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