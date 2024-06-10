補充維他命A、C、D、E 可降30~50％全癌症發生率

▲李耀泰醫師據研究表示，補充維他命A、C、D、E可減少罹癌風險。（郭綜合醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

癌症蟬聯國人死因之首多年，台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰表示，癌症成因是多方面的，基因無法改變，但可避免空氣污染、抽菸（含二手菸）、嚼檳榔等風險因子，或是也可打疫苗、均衡營養、補充維他命來增強免疫力，尤其維他命與癌症防治相關研究報告甚多。

具有免疫調節功能

李耀泰指出，維他命A、C、D、E都具有免疫調節功能，為抗氧化物，能清除身體自由基和反應性氧化物，減少慢性發炎、感染、血管新生、腫瘤細胞的增殖和轉移，誘導腫瘤細胞自然凋亡，對乳癌、肝癌、肺癌、胃癌、食道癌、子宮頸癌、淋巴癌、膀胱癌、腎癌、攝護腺癌、腦癌等都有效。

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李耀泰說明，維他命A、C、D、E在化學治療或放射線治療期間能同時食用，可減少疲倦、失眠或其他不適等副作用。許多化學治療或放射線治療失敗乃是腫瘤中的幹細胞不易死亡，而高劑量維他命有助於消滅幹細胞，提高療效。

高劑量注射可消滅腫瘤幹細胞

李耀泰指出，維他命A常存在於紅蘿蔔、菠菜、木瓜、南瓜、芒果等蔬果中；維他命C常存在於柳橙、草莓、奇異果中；維他命E常存在於堅果、種子和植物油中；維他命D則可從魚類或曬太陽獲得。

李耀泰認為，根據相關研究，如果食用含這些維他命的食物，可降低30-50%的全癌症發生率，若再加上適當運動和維持良好體重，並有充足日曬，可再減少罹癌風險。

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