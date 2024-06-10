天氣忽冷忽熱 善用藥膳茶＋足浴保健

▲祛濕保健足浴包。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

最近天氣多變化，有時讓人感覺悶熱潮濕，變天下雨則轉為濕冷，稍不留意很容易有中暑或受風寒的情況產生。

適逢端午節連假，粽子為應景美食，但糯米製品性溫黏滯，加上內餡多元豐富，若短時間吃太多，容易引發脹氣或腸胃不適等症狀。所以，除了品嚐粽子時要趁熱、適量且慢慢吃，日常也要適時適量補充水分、隨時注意衣服加減、淋雨記得要擦乾，把身體照顧好，這樣就能安康開心過端午佳節。

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分享一道能祛濕健脾的茶飲及一帖保健足浴方：

◎蜂蜜黨參藥膳茶：

●藥食材：黨參、茯苓、薏苡仁、荷葉、洛神花、生薑、蜂蜜。

●步驟：

1.將薏苡仁打碎，裝入過濾袋，其他藥材洗淨備用。

2.鍋子加入適量水，放入步驟1裝有薏苡仁的過濾袋及其他藥材，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，即可關火。

3.待稍涼，飲用前加適量蜂蜜調味即可。

●功效：

「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血。

「茯苓」性味甘淡平，可利水滲濕、益脾和胃、寧心安神。

「薏苡仁」性味甘淡涼，可健脾滲濕、清熱利水。

「荷葉」性味苦平，可清熱解暑、改善脾虛腹脹。

「洛神花」可清熱解渴、含維生素A及C。

「蜂蜜」性味甘平，可潤肺止咳、潤腸。

●小叮嚀：薏苡仁打碎利於煎煮，但懷孕者須慎用；若軟便者，可用冰糖取代蜂蜜。

▲蜂蜜黨參藥膳茶。（照片提供／王儀絜）

◎祛濕保健足浴包：

●藥食材：紅花、懷牛膝、五加皮、土茯苓、生薑、玫瑰花。

●步驟：

1.上述藥食材用過濾紙袋包好。

2.將步驟1裝有藥食材的過濾紙袋放入電鍋內鍋，加入適量水，先浸泡約15-20分鐘。

3.電鍋外鍋放入2杯水，按下開關蒸煮，待開關跳起，再燜10分鐘。

4.準備適合泡腳的容器，裝入適量涼水，放置平穩後，小心取出步驟3的足浴藥水，慢慢加入容器內，調整好溫度，泡10-15分鐘後，腳擦乾，穿上防滑襪或鞋子即可。

●功效：

「川紅花」性味辛溫，可活血祛瘀、通經止痛。

「懷牛膝」性味苦酸平，可活血祛瘀、壯筋骨。

「五加皮」性味辛苦，可祛風濕、壯筋骨、消水腫。

「土茯苓」性味甘淡平，可清熱解毒、除濕、通利關節。

「生薑」性味辛溫，可發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。

「玫瑰花」性味甘微苦溫，可行氣解鬱、活血止痛。

●小叮嚀：足浴的水溫不宜過高且泡足時間合宜即可；若足部有傷口者，建議待癒合後再泡腳。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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